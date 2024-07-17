Когда на пороге неожиданно появляются гости и их нужно чем-нибудь угостить, на помощь придут тарталетки с крабовыми палочками. Это блюдо готовится очень быстро и имеет хороший вкус, который поразит всех.

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В состав этой закуски входят продукты, которые всегда можно хранить в запасе. Так, например, крабовые палочки можно хранить в морозильной камере, а тарталетки просто держать в шкафу подальше от влаги. Как приготовить такую закуску в Instagram рассказала фудблогер с ником foodblog_kristi.

Ингредиенты

Тарталетки – 20 шт

Крабовые палочки – 200 гр

Вареные яйца -3 шт

Твердый сыр – 120 гр

Свежий огурец – 1 шт

Чеснок – 3-4 зуб

Майонез

Зелень – по вкусу

Способ приготовления

1. Крабовые палочки натираем на терке.

2. На той же терке натираем сыр и вареные яйца.

3. Зелень измельчаем и добавляем в общую массу вместе с выжатым чесноком.

4. Добавляем майонез и тщательно перемешиваем.

5. Доводим солью по вкусу и перемешиваем еще раз.

6. Выкладываем начинку в тарталетки и подаем на стол.

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