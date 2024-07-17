Если гости на пороге: как быстро приготовить тарталетки с крабовыми палочками

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
147
Если гости на пороге: как быстро приготовить тарталетки с крабовыми палочками

Когда на пороге неожиданно появляются гости и их нужно чем-нибудь угостить, на помощь придут тарталетки с крабовыми палочками. Это блюдо готовится очень быстро и имеет хороший вкус, который поразит всех.

Видео дня

В состав этой закуски входят продукты, которые всегда можно хранить в запасе. Так, например, крабовые палочки можно хранить в морозильной камере, а тарталетки просто держать в шкафу подальше от влаги. Как приготовить такую закуску в Instagram рассказала фудблогер с ником foodblog_kristi.

Если гости на пороге: как быстро приготовить тарталетки с крабовыми палочками

Ингредиенты

  • Тарталетки – 20 шт
  • Крабовые палочки – 200 гр
  • Вареные яйца -3 шт
  • Твердый сыр – 120 гр
  • Свежий огурец – 1 шт
  • Чеснок – 3-4 зуб
  • Майонез
  • Зелень – по вкусу

Способ приготовления

1. Крабовые палочки натираем на терке.

Если гости на пороге: как быстро приготовить тарталетки с крабовыми палочками

2. На той же терке натираем сыр и вареные яйца.

3. Зелень измельчаем и добавляем в общую массу вместе с выжатым чесноком.

Если гости на пороге: как быстро приготовить тарталетки с крабовыми палочками

4. Добавляем майонез и тщательно перемешиваем.

5. Доводим солью по вкусу и перемешиваем еще раз.

Если гости на пороге: как быстро приготовить тарталетки с крабовыми палочками

6. Выкладываем начинку в тарталетки и подаем на стол.

На OBOZ.UA есть и другие рецепты тарталеток:

Рецепты

Сейчас мы готовим

Все рецепты