Если гости на пороге: как быстро приготовить тарталетки с крабовыми палочками
Когда на пороге неожиданно появляются гости и их нужно чем-нибудь угостить, на помощь придут тарталетки с крабовыми палочками. Это блюдо готовится очень быстро и имеет хороший вкус, который поразит всех.
В состав этой закуски входят продукты, которые всегда можно хранить в запасе. Так, например, крабовые палочки можно хранить в морозильной камере, а тарталетки просто держать в шкафу подальше от влаги. Как приготовить такую закуску в Instagram рассказала фудблогер с ником foodblog_kristi.
Ингредиенты
- Тарталетки – 20 шт
- Крабовые палочки – 200 гр
- Вареные яйца -3 шт
- Твердый сыр – 120 гр
- Свежий огурец – 1 шт
- Чеснок – 3-4 зуб
- Майонез
- Зелень – по вкусу
Способ приготовления
1. Крабовые палочки натираем на терке.
2. На той же терке натираем сыр и вареные яйца.
3. Зелень измельчаем и добавляем в общую массу вместе с выжатым чесноком.
4. Добавляем майонез и тщательно перемешиваем.
5. Доводим солью по вкусу и перемешиваем еще раз.
6. Выкладываем начинку в тарталетки и подаем на стол.
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