Что нужно есть, если хотите прожить до 100 лет: топ продуктов
Мы – то, что мы едим. Это вполне правда и секрет долголетия напрямую зависит от предпочтений в пище. Следовательно, следить за своими пищевыми привычками и образом жизни – это не чья-то причуда, а действительно важный момент. Но существуют отдельные продукты, которые существенно увеличивают продолжительность жизни.
Реакция FoodOboz расскажет о 5 продуктах, которые помогут прожить до 100 лет. Опубликовано на сайте Timesofindia.
Необработанный мед
Онкологические заболевания являются одними из наиболее распространенных причин смертности. Поэтому натуральные ингредиенты, содержащиеся в меде, могут снизить риск некоторых видов рака и помешать развитию сердечно-сосудистых заболеваний.
Кефир из козьего молока
Здесь та же ситуация, что и в предыдущем случае. Оказывается, что кефирный экстракт из козьего молока снижает количество раковых клеток на 56%. Так же пробиотики, содержащиеся в ферментированном кефире, замедляют рост раковых опухолей и стимулируют иммунную систему.
Гранат
Ни для кого не секрет, что гранат – это отличный источник разных витаминов и минералов. В частности, витаминов группы А, Е и С, способствующие долголетию. Кроме того, фрукт обладает противовирусным действием и замедляет старение. А это, как оказывается, очень важные моменты, когда дело доходит до продолжительной жизни.
Ферментированные продукты
Важные пробиотики, антиоксидантное и антимикробное действие – это все, что связано со здоровым старением и долголетием. И относится к ферментированным продуктам. Известно, что именно они оказывают непосредственное влияние на работу системы пищеварения и усваивания пищи.
Зеленые бананы
Их обычно обходят в магазинах, но зря. Именно зеленые бананы включают в себя особый пробиотик, помогающий работе здоровых бактерий. Именно они способствуют слаженной работе организма.
Текст проверил руководитель проекта MedOboz Виктор Литвиненко.
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