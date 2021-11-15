Что нужно есть, если хотите прожить до 100 лет: топ продуктов

Татьяна Козюк
Татьяна Козюк
FoodOboz
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Что нужно есть, если хотите прожить до 100 лет: топ продуктов

Мы – то, что мы едим. Это вполне правда и секрет долголетия напрямую зависит от предпочтений в пище. Следовательно, следить за своими пищевыми привычками и образом жизни – это не чья-то причуда, а действительно важный момент. Но существуют отдельные продукты, которые существенно увеличивают продолжительность жизни.

Реакция FoodOboz расскажет о 5 продуктах, которые помогут прожить до 100 лет. Опубликовано на сайте Timesofindia.

Необработанный мед

Онкологические заболевания являются одними из наиболее распространенных причин смертности. Поэтому натуральные ингредиенты, содержащиеся в меде, могут снизить риск некоторых видов рака и помешать развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

Мед препятствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний
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Кефир из козьего молока

Здесь та же ситуация, что и в предыдущем случае. Оказывается, что кефирный экстракт из козьего молока снижает количество раковых клеток на 56%. Так же пробиотики, содержащиеся в ферментированном кефире, замедляют рост раковых опухолей и стимулируют иммунную систему.

Кефир замедляет рост раковых опухолей

Гранат

Ни для кого не секрет, что гранат – это отличный источник разных витаминов и минералов. В частности, витаминов группы А, Е и С, способствующие долголетию. Кроме того, фрукт обладает противовирусным действием и замедляет старение. А это, как оказывается, очень важные моменты, когда дело доходит до продолжительной жизни.

Гранат – источник витаминов группы А, Е и С

Ферментированные продукты

Важные пробиотики, антиоксидантное и антимикробное действие – это все, что связано со здоровым старением и долголетием. И относится к ферментированным продуктам. Известно, что именно они оказывают непосредственное влияние на работу системы пищеварения и усваивания пищи.

Ферментированные продукты положительно влияют на работу пищеварительной системы

Зеленые бананы

Их обычно обходят в магазинах, но зря. Именно зеленые бананы включают в себя особый пробиотик, помогающий работе здоровых бактерий. Именно они способствуют слаженной работе организма.

Зеленые бананы способствуют слаженной работе организма

Текст проверил руководитель проекта MedOboz Виктор Литвиненко.

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