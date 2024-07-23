Часто случается так, что ребенок не хочет есть мясо. Но это не значит, что следует отказывать ребенку в получении большого количества полезных веществ, содержащихся в нем. Поэтому следует включать собственную фантазию и подумать, как можно замаскировать мясо таким образом, чтобы ребенку понравилось блюдо.

Видео дня

Как правильно это сделать, в Instagram рассказала блоггер с ником tatiana titarenko 25. Она предложила интересный вариант приготовления овощно-мясных котлет в духовке, который точно понравится детям. Да и взрослые будут смаковать с удовольствием.

Ингредиенты

Куриное филе – 1 шт

Болгарский перец – ½ шт

Кабачок – ½ шт

Лук – 1 шт

Яйцо – 1 шт

Специи по вкусу

Чеснок – 1 зуб

Укроп – щепотка

Сыр твердый – 50-100 гр

Способ приготовления

1.Куриное филе измельчить на фарш.

2. Перец мелко порезать.

3. Кабачок натереть на мелкой терке и отжать воду.

4. Лук обжарить на сковороде до золотистости.

5. Чеснок выжать.

6. Сыр натереть на терке.

7. Перемешайте все ингредиенты в глубокой емкости до однородности.

8. Выложить в силиконовые формы и выпекать 30-35 мин при 180-200 градусах в зависимости от духовки.

На OBOZ.UA есть и другие рецепты котлет: