Если ребенок не хочет есть мясо: в какое блюдо можно замаскировать этот продукт
Часто случается так, что ребенок не хочет есть мясо. Но это не значит, что следует отказывать ребенку в получении большого количества полезных веществ, содержащихся в нем. Поэтому следует включать собственную фантазию и подумать, как можно замаскировать мясо таким образом, чтобы ребенку понравилось блюдо.
Как правильно это сделать, в Instagram рассказала блоггер с ником tatiana titarenko 25. Она предложила интересный вариант приготовления овощно-мясных котлет в духовке, который точно понравится детям. Да и взрослые будут смаковать с удовольствием.
Ингредиенты
- Куриное филе – 1 шт
- Болгарский перец – ½ шт
- Кабачок – ½ шт
- Лук – 1 шт
- Яйцо – 1 шт
- Специи по вкусу
- Чеснок – 1 зуб
- Укроп – щепотка
- Сыр твердый – 50-100 гр
Способ приготовления
1.Куриное филе измельчить на фарш.
2. Перец мелко порезать.
3. Кабачок натереть на мелкой терке и отжать воду.
4. Лук обжарить на сковороде до золотистости.
5. Чеснок выжать.
6. Сыр натереть на терке.
7. Перемешайте все ингредиенты в глубокой емкости до однородности.
8. Выложить в силиконовые формы и выпекать 30-35 мин при 180-200 градусах в зависимости от духовки.
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