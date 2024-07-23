Если ребенок не хочет есть мясо: в какое блюдо можно замаскировать этот продукт

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Если ребенок не хочет есть мясо: в какое блюдо можно замаскировать этот продукт

Часто случается так, что ребенок не хочет есть мясо. Но это не значит, что следует отказывать ребенку в получении большого количества полезных веществ, содержащихся в нем. Поэтому следует включать собственную фантазию и подумать, как можно замаскировать мясо таким образом, чтобы ребенку понравилось блюдо.

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Как правильно это сделать, в Instagram рассказала блоггер с ником tatiana titarenko 25. Она предложила интересный вариант приготовления овощно-мясных котлет в духовке, который точно понравится детям. Да и взрослые будут смаковать с удовольствием.

Если ребенок не хочет есть мясо: в какое блюдо можно замаскировать этот продукт

Ингредиенты

  • Куриное филе – 1 шт
  • Болгарский перец – ½ шт
  • Кабачок – ½ шт
  • Лук – 1 шт
  • Яйцо – 1 шт
  • Специи по вкусу
  • Чеснок – 1 зуб
  • Укроп – щепотка
  • Сыр твердый – 50-100 гр

Способ приготовления

1.Куриное филе измельчить на фарш.

2. Перец мелко порезать.

3. Кабачок натереть на мелкой терке и отжать воду.

Если ребенок не хочет есть мясо: в какое блюдо можно замаскировать этот продукт

4. Лук обжарить на сковороде до золотистости.

5. Чеснок выжать.

Если ребенок не хочет есть мясо: в какое блюдо можно замаскировать этот продукт

6. Сыр натереть на терке.

7. Перемешайте все ингредиенты в глубокой емкости до однородности.

Если ребенок не хочет есть мясо: в какое блюдо можно замаскировать этот продукт

8. Выложить в силиконовые формы и выпекать 30-35 мин при 180-200 градусах в зависимости от духовки.

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