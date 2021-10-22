Названы основные правила приготовления максимально полезных супов

Екатерина Ягович
Екатерина Ягович
FoodOboz
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Названы основные правила приготовления максимально полезных супов

Все мамы с самого детства приучают своего ребенка есть суп. По их мнению, он обязательно должен быть в рационе, ведь это жидкое блюдо – значит хорошо будет усваиваться организмом. Еще и приготовленное с овощей, а это витамины. Но суп полезен только тогда, когда он действительно правильно приготовлен.

Диетолог-консультант Наталья Рыжкова назвала главные правила варки супов. Опубликовано на странице в Instagram.

Правила полезного супа

  1. Бульон не должен быть жирным. Идеально подходит курица, индейка без кожицы, вырезка из говядины. Легким получается суп на бульоне из нежирной рыбы, овощей, грибов или вообще на воде.

  2. В идеале первый мясной бульон стоит выливать и готовить суп на втором, а еще лучше на третьем.

  3. Из овощей стоит выбрать сельдерей, пастернак, кабачки, томаты, лук, болгарский перец, все возможные виды капусты, много зелени.

  4. Картофеля и моркови должно быть минимум.

  5. Овощи не надо переваривать, идеальное состояние – аль денте.

  6. Экспериментировать с пряностями не только можно, но и нужно. Они не только улучшат вкус супа, но и будут способствовать ускорению обмена веществ.

  7. От зажарки лучше отказаться.

  8. Выбирать для супа только цельнозерновые крупы.

  9. Сочетать овощи с крупами и мясо с крупами, а не мясо-крупы-овощи.

  10. Супы-пюре никакой пользы не дадут.

Приготовление супа
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Идея приготовления полезноuj первого блюда от body_antidiet. Опубликовано на странице в Instagram.

Ингредиенты:

  • Филе семги – 250 г

  • Картофель – 1 шт

  • Морковь – 1 шт

  • Лук – 1 шт

  • Вода – 1200 мл

  • Зелень и специи – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Рыбу и овощи помыть, нарезать.

  2. Залить все водой и варить 20 минут.

  3. Для идеального вкуса можно добавить корень петрушки, перец горошком и лавровый лист.

  4. Посолить и добавить зелень.

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