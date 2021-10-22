Названы основные правила приготовления максимально полезных супов
Все мамы с самого детства приучают своего ребенка есть суп. По их мнению, он обязательно должен быть в рационе, ведь это жидкое блюдо – значит хорошо будет усваиваться организмом. Еще и приготовленное с овощей, а это витамины. Но суп полезен только тогда, когда он действительно правильно приготовлен.
Диетолог-консультант Наталья Рыжкова назвала главные правила варки супов. Опубликовано на странице в Instagram.
Бульон не должен быть жирным. Идеально подходит курица, индейка без кожицы, вырезка из говядины. Легким получается суп на бульоне из нежирной рыбы, овощей, грибов или вообще на воде.
В идеале первый мясной бульон стоит выливать и готовить суп на втором, а еще лучше на третьем.
Из овощей стоит выбрать сельдерей, пастернак, кабачки, томаты, лук, болгарский перец, все возможные виды капусты, много зелени.
Картофеля и моркови должно быть минимум.
Овощи не надо переваривать, идеальное состояние – аль денте.
Экспериментировать с пряностями не только можно, но и нужно. Они не только улучшат вкус супа, но и будут способствовать ускорению обмена веществ.
От зажарки лучше отказаться.
Выбирать для супа только цельнозерновые крупы.
Сочетать овощи с крупами и мясо с крупами, а не мясо-крупы-овощи.
Супы-пюре никакой пользы не дадут.
Идея приготовления полезноuj первого блюда от body_antidiet. Опубликовано на странице в Instagram.
Ингредиенты:
Филе семги – 250 г
Картофель – 1 шт
Морковь – 1 шт
Лук – 1 шт
Вода – 1200 мл
Зелень и специи – по вкусу
Способ приготовления:
Рыбу и овощи помыть, нарезать.
Залить все водой и варить 20 минут.
Для идеального вкуса можно добавить корень петрушки, перец горошком и лавровый лист.
Посолить и добавить зелень.
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