Есть можно через час: вкусные маринованные баклажаны с овощной зажаркой

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Есть можно через час: вкусные маринованные баклажаны с овощной зажаркой

Баклажаны можно использовать не только для приготовления салатов, закусок, икры, запеканок, но еще их можно вкусно консервировать с чесноком, соусами, луком и овощами. 

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Как вкусно приготовить баклажаны

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных маринованных баклажанов с зажаркой.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • 2 баклажана
  • 1 ч л соли
  • 2 шт болгарского перца
  • 1 большая морковка
  • 1 большая луковица
  • 3 зуб чеснока

Для маринада:

  • 50 мл воды
  • 50 мл уксуса
  • 1/2 ч л соли
  • 2 ст л сахара

Способ приготовления:

1. Баклажаны нарежьте кружочками, посолите и отставьте на 30 минут.

Сырые баклажаны

2. Обжарьте порезанный перец, морковь и лук до мягкости.

Зажарка для блюда

3. Переложите обжаренные овощи в глубокую миску. Баклажаны отожмите от сока и отдельно обжарьте на масле. Добавить баклажаны к овощам, туда же чеснок.

Приготовление закуски

3. Маринад: смешайте все ингредиенты для маринада.

Маринад для овощей

4. Залейте овощи маринадом, перемешайте и оставьте на 1 час.

Готовые баклажаны

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