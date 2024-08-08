Баклажаны можно использовать не только для приготовления салатов, закусок, икры, запеканок, но еще их можно вкусно консервировать с чесноком, соусами, луком и овощами.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных маринованных баклажанов с зажаркой.

Ингредиенты:

2 баклажана

1 ч л соли

2 шт болгарского перца

1 большая морковка

1 большая луковица

3 зуб чеснока

Для маринада:

50 мл воды

50 мл уксуса

1/2 ч л соли

2 ст л сахара

Способ приготовления:

1. Баклажаны нарежьте кружочками, посолите и отставьте на 30 минут.

2. Обжарьте порезанный перец, морковь и лук до мягкости.

3. Переложите обжаренные овощи в глубокую миску. Баклажаны отожмите от сока и отдельно обжарьте на масле. Добавить баклажаны к овощам, туда же чеснок.

3. Маринад: смешайте все ингредиенты для маринада.

4. Залейте овощи маринадом, перемешайте и оставьте на 1 час.

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