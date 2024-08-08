Есть можно через час: вкусные маринованные баклажаны с овощной зажаркой
Баклажаны можно использовать не только для приготовления салатов, закусок, икры, запеканок, но еще их можно вкусно консервировать с чесноком, соусами, луком и овощами.
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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных маринованных баклажанов с зажаркой.
Ингредиенты:
- 2 баклажана
- 1 ч л соли
- 2 шт болгарского перца
- 1 большая морковка
- 1 большая луковица
- 3 зуб чеснока
Для маринада:
- 50 мл воды
- 50 мл уксуса
- 1/2 ч л соли
- 2 ст л сахара
Способ приготовления:
1. Баклажаны нарежьте кружочками, посолите и отставьте на 30 минут.
2. Обжарьте порезанный перец, морковь и лук до мягкости.
3. Переложите обжаренные овощи в глубокую миску. Баклажаны отожмите от сока и отдельно обжарьте на масле. Добавить баклажаны к овощам, туда же чеснок.
3. Маринад: смешайте все ингредиенты для маринада.
4. Залейте овощи маринадом, перемешайте и оставьте на 1 час.
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