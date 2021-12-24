Естественные антидепрессанты: что съесть, чтобы поднять настроение

В современных реалиях стресс часто появляется в нашей жизни. Он может вызвать беспокойство, испортить нам настроение или вовсе весь день. Вы знали, что наш рацион может влиять на наше психологическое состояние?⁣⁣⠀

Продукты, которые влияют на наше настроение и состояние:⁣⁣⠀

Жирная морская рыба⁣⁣⠀

Морская рыба богата полиненасыщенными жирами Омега-3, которые облегчают симптомы тревоги и депрессии. Старайтесь употреблять в пищу как минимум два блюда из жирной морской рыбы в неделю. Разнообразьте ваше меню следующей рыбой: анчоусы, сардины, сельдь, лосось, форель, скумбрия.⁣⁣⠀

Орехи⁣⁣⠀

Сырые орехи способны избавить от чувства тоски. Отлично в этом случае подойдут грецкие орехи. В них находятся, кроме полиненасыщенных жирных кислот, витамин В6, магний, которые успокаивают нашу нервную систему, влияют на артериальное давление, причем, как в состоянии покоя, так и волнения.⁣⁣⠀

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Цельнозерновые крупы⁣⁣⠀

В них содержится триптофан — аминокислота, которая способствует выработке серотонина (для повышения настроения) и мелатонина (для улучшения качества сна).⁣⁣⠀

Свежие и замороженные ягоды⁣⁣⠀

Ягоды богаты натуральными сахарами, витамином С и антиоксидантами, которые опосредовано снижают чувство тревоги .⁣⁣⠀

Молочные продукты⁣⁣⠀

Молочные продукты (Творог, сыр) – это один из источников тирозина - аминокислоты, который является предшественником дофамина — одного из "гормонов счастья". Именно нехватка дофамина вызывает депрессии и стресс. Правильное соотношение белков и углеводов в питании поможет нормализовать продукцию дофамина и избавить от плохого настроения.⁣⁣⠀

Горький шоколад⁣⁣⠀

Естественный антидепрессант, который повышает настроение. Но будьте осторожны, продукт достаточно калорийный! Оптимальное количество черного шоколада для взрослого человека порядка 25-30 граммов в день.⁣⁣⠀

Не забывайте каждый день искать что-то положительное в своей жизни, не зацикливайтесь на проблемах, будьте рядом с родными и правильно питайтесь. Это отличный способ повысить настроение и избавиться от негативных мыслей.⁣⁣⠀