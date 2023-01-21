Если стоите – сядьте. Если сидите – держитесь за что-то, потому что все равно упадете. На арену инстаграмных рецептов выходят хрустящие картофельные коржики с соусом из крем-сыра и хрена. Это еще один пример от меня, как простое и знакомое украинскому сердцу может быть таким вау, что хочется об этом кричать, прыгать и сходить с ума.

Далее текст на языке оригинала.

Отже, дій максимально мало. Але техніка приготування та логіка смаків зроблять всю магію. Картоплю варіть десь 30 хвилин, викладіть її цілою на пергамен, зробіть розрізи, як я на відео і причавіть склянкою, щоб картопля стала плоским коржиком. Посоліть, поперчіть та запікайте 30 хвилин при 200-220 градусах. Щоб зробити божественний соус до картоплі – збийте у блендері 250г крем-сиру, 1 ч.л. білого консервованого хріну (чи візьміть 1см свіжого) та 50мл молока чи вершків.

Видео дня

Беріть потім хрумкий коржик, мастіть вершково-гострою ніжністю і відчувайте щось дуже прекрасне. Цьом.