В этом году христиане восточного обряда будут отмечать Троицу 4 июня. Еще когда-то на этот праздник был заведен всегда печь каравай, символизирующий достаток и счастье. Выпечкой угощали родных, друзей и даже просто прохожих.

Кроме коровая существует еще одна выпечка, которую следует тоже приготовить на Зеленые Праздники. Редакция FoodOboz поделится с вами удачным рецептом "Троицкого" пирога.

Ингредиенты:

грибы – 200 г

мука – 3,5 ст.

дрожжи – 20 г

Видео дня

вода – 1,5 ст.

масло растительное - 2 ст. л.

лук репчатый – 1 шт

зелень – пучок

специи

Способ приготовления:

1. Сначала залить дрожжи теплой водой и подождать некоторое время, чтобы подошли. После этого смешать их с мукой и водой. Замесить тесто, которое не будет прилипать к рукам. Оставить на время, чтобы подошло.

2. Когда тесто немного увеличится в объеме, добавить растительное масло и еще раз все хорошо вымешать.

3. Раскатать тесто, но не тонко и положить в смазанную форму.

4. Для приготовления начинки нужно нарезать грибы и измельчить лук. Смешать все между собой, добавить муку, холодный грибной отвар, специи и зелень. Поставить все на огонь, прокипятить и охладить.

5. Охлажденную начинку положить на середину теста. Закрепить бока пирога так, чтобы начинка оставалась открытой. Оставить пирог снова на время, чтобы поднялся.

6. Выпекать в разогретой духовке 40 минут.

7. Готовый пирог выложить на тарелку, посолить, полить начинку грибным бульоном и подавать на стол. Приятного аппетита!

Ранее OBOZREVATEL сообщал, какие традиционные блюда можно приготовить на Троицу.