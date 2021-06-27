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Светлана Фус
Светлана Фус
Врач-диетолог высшей категории, руководитель Центра нормализации веса Все статьи автора

Факты об оливках, которые вы не знаете

7.3т
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Интересные факты об оливках.

Оливки – это фрукты, в не овощи. Оливки могут быть зеленого, фиолетового, темно-коричневого, черного и даже розового цвета. Цвет оливок зависит от зрелости плода. Незрелые оливки – зеленого цвета, а спелые оливки – от темно-фиолетового до черного цвета. Считается, что зеленые плоды называются оливками, а созревшие – маслинами. Но это синонимы и так можно называть оливки любого цвета. Все сорта оливок делятся на масличные и для консервирования.

Оливковое дерево является вечнозеленым и может жить до 2000 лет. Одно из старейших оливковых деревьев в мире растет на острове Крит. Дереву около 4000 лет и оно до сих пор плодоносит. Средняя продолжительность жизни оливковых деревьев составляет от 300 до 600 лет.

Оливки, из которых получают масло, мелкие, жесткие с крупной косточкой. А оливки для консервирования более крупные с сочной мякотью и небольшой косточкой.

Оливки в сыром виде нельзя употреблять в пищу, потому что они содержат горький гликозид олеуропеин. Поэтому их перед употреблением вымачивают в растворе щелочи или крепком рассоле.

В то время как оливки и маслины высоко ценятся с кулинарной точки зрения, древесина оливковых деревьев тоже находит своё применение. Она отличается красивым жёлто-зелёным оттенком, и её высоко ценят столяры и резчики по дереву. Изготавливают из неё в основном дорогую мебель и разные предметы обихода.

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Автор
Светлана Фус Светлана Фус
Место
Украина
Тег
продукты
Источник
Источник: Instagram Светланы Фус
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