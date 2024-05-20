Когда нет достаточно времени на приготовление обеда или ужина, следует обратить внимание на этот рецепт фаршированной куриной грудки. Блюдо по этому рецепту готовится из простых ингредиентов и требует минимальных усилий.

Именно так утверждает фудблогер с ником tanya.perchik. В своем Instagram она предложила рецепт приготовления этого блюда и добавила, что оно подойдет людям, которые следят за своей фигурой.

Ингредиенты

Куриное филе – 2 шт

Соус песто – 2 ст.л.

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Вяленые томаты – 2 ст.л.

Моцарелла – 120 гр

Шпинат – 10 гр

Оливковое масло – 1 ст.л.

Соль

Перец

Хлопья чили

Способ приготовления

1.Куриное филе разрезаем пополам, не дорезая до конца.

2. Выкладываем песто на одну половинку курицы и добавляем нарезанную моцареллу.

3. Также выкладываем вяленые томаты и шпинат. По желанию можно добавить каперсы.

4. Накрываем второй половиной курицы и фиксируем край зубочисткой.

5. Присыпаем специями и обжариваем на сковороде с обеих сторон по 5 минут.

6. Переводим в форму по выпекаем 20 минут при 180 градусах.

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