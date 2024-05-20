Фаршированная куриная грудка: выручит, когда нет времени на приготовление.
Когда нет достаточно времени на приготовление обеда или ужина, следует обратить внимание на этот рецепт фаршированной куриной грудки. Блюдо по этому рецепту готовится из простых ингредиентов и требует минимальных усилий.
Именно так утверждает фудблогер с ником tanya.perchik. В своем Instagram она предложила рецепт приготовления этого блюда и добавила, что оно подойдет людям, которые следят за своей фигурой.
Ингредиенты
- Куриное филе – 2 шт
- Соус песто – 2 ст.л.
- Вяленые томаты – 2 ст.л.
- Моцарелла – 120 гр
- Шпинат – 10 гр
- Оливковое масло – 1 ст.л.
- Соль
- Перец
- Хлопья чили
Способ приготовления
1.Куриное филе разрезаем пополам, не дорезая до конца.
2. Выкладываем песто на одну половинку курицы и добавляем нарезанную моцареллу.
3. Также выкладываем вяленые томаты и шпинат. По желанию можно добавить каперсы.
4. Накрываем второй половиной курицы и фиксируем край зубочисткой.
5. Присыпаем специями и обжариваем на сковороде с обеих сторон по 5 минут.
6. Переводим в форму по выпекаем 20 минут при 180 градусах.
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