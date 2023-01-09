Фаршированная сельдь без духовки

Кроме маринованной, соленой и запеченной, из сельди можно приготовить одну небанальную и бюджетную закуску, а именно – нафаршировать рыбу. Фаршированную сельдь готовят преимущественно с плавленым сыром, добавляя овощи и майонез.

В одном из кулинарных блогов (mama_moze_tato_dopomoze) в Instagram был опубликован рецепт фаршированной сельди с плавленым сыром, яйцом, луком и морковью по-корейски.

Ингредиенты:

сельдь – 1 шт

яйцо вареное – 1 шт

сырок плавленый – 1 шт

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морковь по-корейски – 100 г

лук – 1\2 шт

майонез

Способ приготовления:

1. Рыбу разделить на два филе, снять кожуру и выложить на пищевую пленку. Слегка срезать верхнюю выступающую часть рыбы.

2. Натереть сырок, лук порезать полукольцами, яйцо натереть на мелкой терке.

3. Выложить ингредиенты на рыбу так: сырок, майонез, яйцо, лук, майонез, морковь, кусочки отрезанной сельди. Завернуть все в рулет.

4. Оставить готовый рулет в морозилке на 2 часа. При подаче порезать порционными кусками.

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