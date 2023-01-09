Сельдь, фаршированная плавленым сыром: бюджетная закуска на все случаи жизни

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
3,0 т.
Сельдь, фаршированная плавленым сыром: бюджетная закуска на все случаи жизни

Кроме маринованной, соленой и запеченной, из сельди можно приготовить одну небанальную и бюджетную закуску, а именно – нафаршировать рыбу. Фаршированную сельдь готовят преимущественно с плавленым сыром, добавляя овощи и майонез.

В одном из кулинарных блогов (mama_moze_tato_dopomoze) в Instagram был опубликован рецепт фаршированной сельди с плавленым сыром, яйцом, луком и морковью по-корейски.

Рецепт фаршированной сельди с плавленым сыром, яйцом, луком и морковью по-корейски

Ингредиенты:

  • сельдь – 1 шт
  • яйцо вареное – 1 шт
  • сырок плавленый – 1 шт
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  • морковь по-корейски – 100 г
  • лук – 1\2 шт
  • майонез
Фаршированная сельдь без духовки

Способ приготовления:

1. Рыбу разделить на два филе, снять кожуру и выложить на пищевую пленку. Слегка срезать верхнюю выступающую часть рыбы.

2. Натереть сырок, лук порезать полукольцами, яйцо натереть на мелкой терке.

Какую закуску приготовить из сельди

3. Выложить ингредиенты на рыбу так: сырок, майонез, яйцо, лук, майонез, морковь, кусочки отрезанной сельди. Завернуть все в рулет.

Рулетики из сельди

4. Оставить готовый рулет в морозилке на 2 часа. При подаче порезать порционными кусками.

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