Фаршированная сельдь без духовки

Сельдь, фаршированная плавленым сыром: бюджетная закуска на все случаи жизни
Кроме маринованной, соленой и запеченной, из сельди можно приготовить одну небанальную и бюджетную закуску, а именно – нафаршировать рыбу. Фаршированную сельдь готовят преимущественно с плавленым сыром, добавляя овощи и майонез.
В одном из кулинарных блогов (mama_moze_tato_dopomoze) в Instagram был опубликован рецепт фаршированной сельди с плавленым сыром, яйцом, луком и морковью по-корейски.
Ингредиенты:
- сельдь – 1 шт
- яйцо вареное – 1 шт
- сырок плавленый – 1 шт
- морковь по-корейски – 100 г
- лук – 1\2 шт
- майонез
Способ приготовления:
1. Рыбу разделить на два филе, снять кожуру и выложить на пищевую пленку. Слегка срезать верхнюю выступающую часть рыбы.
2. Натереть сырок, лук порезать полукольцами, яйцо натереть на мелкой терке.
3. Выложить ингредиенты на рыбу так: сырок, майонез, яйцо, лук, майонез, морковь, кусочки отрезанной сельди. Завернуть все в рулет.
4. Оставить готовый рулет в морозилке на 2 часа. При подаче порезать порционными кусками.
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