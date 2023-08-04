Фаршированные баклажаны с филе и сыром для обеда и ужина: готовятся элементарно в духовке

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,2 т.
Рецепт блюда

Конец июля и весь август – сезон вкусных баклажанов, которые могут быть основой для приготовления многих сытных и вкусных блюд. Баклажаны можно запекать, фаршировать, делать икру и салаты на зиму. 

Запеченные баклажаны в духовке

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом фаршированных баклажанов с куриным филе, помидорами и твердым сыром. 

Рецепт фаршированных баклажанов
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Ингредиенты:

  • баклажаны – 500 г
  • куриное филе – 200 г
  • помидоры – 200 г
  • чеснок – 2 зуб. 
  • сыр твердый – 70 г
  • соль, перец – по вкусу 

Способ приготовления:

1. Баклажаны разрежьте пополам. Мякоть выберите и порежьте кубиком, обжарьте с порезанным кубиком филе до готовности.

Мякоть из баклажанов

2. Добавьте порезанные помидоры, измельченный чеснок, соль, перец, перемешайте.

Начинка для блюда

3. Выложите готовую начинку в баклажаны, сверху присыпьте твердым сыром и запекайте до готовности.

Готовые баклажаны с филе, помидорами и сыром

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