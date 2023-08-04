Конец июля и весь август – сезон вкусных баклажанов, которые могут быть основой для приготовления многих сытных и вкусных блюд. Баклажаны можно запекать, фаршировать, делать икру и салаты на зиму.

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом фаршированных баклажанов с куриным филе, помидорами и твердым сыром.

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Ингредиенты:

баклажаны – 500 г

куриное филе – 200 г

помидоры – 200 г

чеснок – 2 зуб.

сыр твердый – 70 г

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Баклажаны разрежьте пополам. Мякоть выберите и порежьте кубиком, обжарьте с порезанным кубиком филе до готовности.

2. Добавьте порезанные помидоры, измельченный чеснок, соль, перец, перемешайте.

3. Выложите готовую начинку в баклажаны, сверху присыпьте твердым сыром и запекайте до готовности.

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