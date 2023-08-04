Фаршированные баклажаны с филе и сыром для обеда и ужина: готовятся элементарно в духовке
Конец июля и весь август – сезон вкусных баклажанов, которые могут быть основой для приготовления многих сытных и вкусных блюд. Баклажаны можно запекать, фаршировать, делать икру и салаты на зиму.
Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом фаршированных баклажанов с куриным филе, помидорами и твердым сыром.
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Ингредиенты:
- баклажаны – 500 г
- куриное филе – 200 г
- помидоры – 200 г
- чеснок – 2 зуб.
- сыр твердый – 70 г
- соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Баклажаны разрежьте пополам. Мякоть выберите и порежьте кубиком, обжарьте с порезанным кубиком филе до готовности.
2. Добавьте порезанные помидоры, измельченный чеснок, соль, перец, перемешайте.
3. Выложите готовую начинку в баклажаны, сверху присыпьте твердым сыром и запекайте до готовности.
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