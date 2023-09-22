Фаршированные кабачки с фаршем и сыром: рецепт вкусного и сытного блюда
Из кабачков можно приготовить очень много вкусных, сытных блюд, среди которых: запеканки, пироги, закуски, супы, икра, а также теплые салаты. Еще их можно фаршировать, вкусно запекать и консервировать.
Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом запеченных кабачков с фаршем и тертым сыром со специями.
Ингредиенты:
- кабачки – 2 шт.
- куриный фарш – 300 г
- яйца – 1 шт
- творог – 150г
- майонез или сметана – 1 ст.л.
- чеснок – 2 зуб.
- соль, перец, орегано – по вкусу
- масло для смазки кабачков
- панировочные сухари
Способ приготовления:
1. Кабачки разрежьте и сделайте глубокие поперечные надрезы, посолите, посыпьте орегано, смажьте растительным маслом и готовьте в разогретой духовке 15 минут при 200 С.
2. В миску положите куриный фарш, натертый сыр, измельченный чеснок, яйцо, майонез, соль и перец по вкусу, перемешайте.
3. Фарш выложите на запеченные кабачки, сверху посыпьте панировочными сухарями и готовьте еще 20 минут в духовке при 180 С.
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