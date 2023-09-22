Фаршированные кабачки с фаршем и сыром: рецепт вкусного и сытного блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
126
Чем вкусно нафаршировать кабачки

Из кабачков можно приготовить очень много вкусных, сытных блюд, среди которых: запеканки, пироги, закуски, супы, икра, а также теплые салаты. Еще их можно фаршировать, вкусно запекать и консервировать. 

Вкусные фаршированные кабачки

Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом запеченных кабачков с фаршем и тертым сыром со специями. 

Рецепт кабачков
Видео дня

Ингредиенты:

  • кабачки – 2 шт. 
  • куриный фарш – 300 г
  • яйца – 1 шт
  • творог – 150г
  • майонез или сметана – 1 ст.л.
  • чеснок – 2 зуб. 
  • соль, перец, орегано – по вкусу
  • масло для смазки кабачков
  • панировочные сухари

Способ приготовления: 

1. Кабачки разрежьте и сделайте глубокие поперечные надрезы, посолите, посыпьте орегано, смажьте растительным маслом и готовьте в разогретой духовке 15 минут при 200 С. 

Кабачки для приготовления

2. В миску положите куриный фарш, натертый сыр, измельченный чеснок, яйцо, майонез, соль и перец по вкусу, перемешайте. 

Мясной фарш

3. Фарш выложите на запеченные кабачки, сверху посыпьте панировочными сухарями и готовьте еще 20 минут в духовке при 180 С. 

Готовое блюдо

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты