Фаршированные крабовые палочки: рецепт вкусной закуски за 10 минут
Крабовые палочки – идеальный продукт для приготовления вкусных салатов, закусок. Они отлично сочетаются с твердым и плавленном сыром, майонезом, чесноком, зеленью.
Кулинар Дарья поделилась в Instagram рецептом вкусных, фаршированных крабовых палочек плавленным сыром и чесноком.
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Ингредиенты:
- крабовые палочки
- сыр плавленый(можно и твердый)
- яйца
- чеснок
- соль, перец
- майонез
Способ приготовления:
1. Яйца отварите, разделите отдельно белки и желтки и натрите.
2. Сыр плавленый натрите, добавьте чеснок и белок, заправьте майонезом и специями.
3. Крабовые палочки разверните, выложите начинку, сверните, края обмокните в майонез и присыпьте тертым желтком и положите в холодильник.
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