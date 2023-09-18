Фаршированные крабовые палочки: рецепт вкусной закуски за 10 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,4 т.
Фаршированные крабовые палочки: рецепт вкусной закуски за 10 минут

Крабовые палочки – идеальный продукт для приготовления вкусных салатов, закусок. Они отлично сочетаются с твердым и плавленном сыром, майонезом, чесноком, зеленью. 

Крабовые палочки для приготовления закусок

Кулинар Дарья поделилась в Instagram рецептом вкусных, фаршированных крабовых палочек плавленным сыром и чесноком. 

Рецепт закуски
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Ингредиенты:

  • крабовые палочки
  • сыр плавленый(можно и твердый)
  • яйца
  • чеснок
  • соль, перец
  • майонез

Способ приготовления:

1. Яйца отварите, разделите отдельно белки и желтки и натрите. 

Начинка из плавленого сыра

2. Сыр плавленый натрите, добавьте чеснок и белок, заправьте майонезом и специями. 

Приготовление закуски

3. Крабовые палочки разверните, выложите начинку, сверните, края обмокните в майонез и присыпьте тертым желтком и положите в холодильник. 

Готовая закуска

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