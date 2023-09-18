Крабовые палочки – идеальный продукт для приготовления вкусных салатов, закусок. Они отлично сочетаются с твердым и плавленном сыром, майонезом, чесноком, зеленью.

Кулинар Дарья поделилась в Instagram рецептом вкусных, фаршированных крабовых палочек плавленным сыром и чесноком.

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Ингредиенты:

крабовые палочки

сыр плавленый(можно и твердый)

яйца

чеснок

соль, перец

майонез

Способ приготовления:

1. Яйца отварите, разделите отдельно белки и желтки и натрите.

2. Сыр плавленый натрите, добавьте чеснок и белок, заправьте майонезом и специями.

3. Крабовые палочки разверните, выложите начинку, сверните, края обмокните в майонез и присыпьте тертым желтком и положите в холодильник.

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