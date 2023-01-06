Фаршированные шампиньоны – это вариант бюджетной, небанальной и вкусной закуски, которую можно готовить на праздничный и ежедневный стол. Нафаршировать их можно сыром, фаршем, мясом, курицей и даже овощами. А подавать к обычному картофельное пюре или каше.

Фудблогер Евгения с ником _evgeniya_recipes_ на своей странице в Instagram поделилась рецептом фаршированных грибов. Для начинки советуют использовать курицу и сыр.

Ингредиенты:

большие шампиньоны – 400 г

куриное филе – 1 шт

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твердый сыр – 100 г

репчатый лук – 1 шт

сметана 20% – 3 ст. л.

растительное масло – 3 ст. л.

соль, перец

Способ приготовления:

1. Грибы помыть, удалить ножку и выложить на смазанный маслом пергамент.

2. Порезать филе и лук. Обжарить вместе на слабом огне до золотистости.

3. После этого добавить в филе сметану, соль и перец. Жарить еще 5 минут.

4. Готовую начинку выложить в шляпки грибов.

5. Посыпать сверху сыром. Запекать 25 минут при температуре 150 градусов.

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