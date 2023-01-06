Фаршированные шампиньоны в духовке: рецепт сочной начинки

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Фаршированные шампиньоны в духовке: рецепт сочной начинки

Фаршированные шампиньоны – это вариант бюджетной, небанальной и вкусной закуски, которую можно готовить на праздничный и ежедневный стол. Нафаршировать их можно сыром, фаршем, мясом, курицей и даже овощами. А подавать к обычному картофельное пюре или каше.

Фудблогер Евгения с ником _evgeniya_recipes_ на своей странице в Instagram поделилась рецептом фаршированных грибов. Для начинки советуют использовать курицу и сыр.

Рецепт фаршированных грибов с курицей и сыром

Ингредиенты:

  • большие шампиньоны – 400 г
  • куриное филе – 1 шт
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  • твердый сыр – 100 г
  • репчатый лук – 1 шт
  • сметана 20% – 3 ст. л.
  • растительное масло – 3 ст. л.
  • соль, перец
С чем приготовить фаршированные шампиньоны

Способ приготовления:

1. Грибы помыть, удалить ножку и выложить на смазанный маслом пергамент.

2. Порезать филе и лук. Обжарить вместе на слабом огне до золотистости.

Фаршированные шампиньоны курицей и сыром

3. После этого добавить в филе сметану, соль и перец. Жарить еще 5 минут.

4. Готовую начинку выложить в шляпки грибов.

Начинка для фаршированных шампиньонов

5. Посыпать сверху сыром. Запекать 25 минут при температуре 150 градусов.

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