Фаршированные шампиньоны в духовке: рецепт сочной начинки
Фаршированные шампиньоны – это вариант бюджетной, небанальной и вкусной закуски, которую можно готовить на праздничный и ежедневный стол. Нафаршировать их можно сыром, фаршем, мясом, курицей и даже овощами. А подавать к обычному картофельное пюре или каше.
Фудблогер Евгения с ником _evgeniya_recipes_ на своей странице в Instagram поделилась рецептом фаршированных грибов. Для начинки советуют использовать курицу и сыр.
Ингредиенты:
- большие шампиньоны – 400 г
- куриное филе – 1 шт
- твердый сыр – 100 г
- репчатый лук – 1 шт
- сметана 20% – 3 ст. л.
- растительное масло – 3 ст. л.
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Грибы помыть, удалить ножку и выложить на смазанный маслом пергамент.
2. Порезать филе и лук. Обжарить вместе на слабом огне до золотистости.
3. После этого добавить в филе сметану, соль и перец. Жарить еще 5 минут.
4. Готовую начинку выложить в шляпки грибов.
5. Посыпать сверху сыром. Запекать 25 минут при температуре 150 градусов.
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