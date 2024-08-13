Самая простая и бюджетная закуска – фаршированные яйца. Готовить их можно с разными начинками – сыр, жареный лук, грибы, тунец, овощи, зелень.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных фаршированных яиц с жаренным луком, майонезом и специями.

Ингредиенты:

яйца вареные – 5 шт.,

масло гхи – 1 ст.л.

лук – 1 шт.

майонез – 1 ч.л.

специи: соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. На разогретую сковороду выкладываем масло гхи, добавьте порезанный лук и томите на небольшом огне до мягкости и прозрачности. Даем немного остыть.

2. Яйца разрежьте пополам.

3. В чашу блендера выложите жареный лук, желтки, соль, перец и взбейте до однородности. Для желаемой консистенции можно добавить немного майонеза.

4. Нафаршируйте полученной начинкой половинки яиц.

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