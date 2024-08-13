Фаршированные яйца с необычной начинкой: рецепт самой бюджетной закуски

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Фаршированные яйца

Самая простая и бюджетная закуска – фаршированные яйца. Готовить их можно с разными начинками – сыр, жареный лук, грибы, тунец, овощи, зелень. 

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Фаршированные яйца

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных фаршированных яиц с жаренным луком, майонезом и специями. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • яйца вареные – 5 шт.,
  • масло гхи – 1 ст.л.
  • лук – 1 шт.
  • майонез – 1 ч.л.
  • специи: соль, перец – по вкусу

Способ приготовления: 

1. На разогретую сковороду выкладываем масло гхи, добавьте порезанный лук и томите на небольшом огне до мягкости и прозрачности. Даем немного остыть.

Жареный лук

2. Яйца разрежьте пополам.

Яйца для блюда

3. В чашу блендера выложите жареный лук, желтки, соль, перец и взбейте до однородности. Для желаемой консистенции можно добавить немного майонеза.

Начинка для яиц

4. Нафаршируйте полученной начинкой половинки яиц.

Готовые фаршированные яйца

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