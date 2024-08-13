Фаршированные яйца с необычной начинкой: рецепт самой бюджетной закуски
Самая простая и бюджетная закуска – фаршированные яйца. Готовить их можно с разными начинками – сыр, жареный лук, грибы, тунец, овощи, зелень.
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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных фаршированных яиц с жаренным луком, майонезом и специями.
Ингредиенты:
- яйца вареные – 5 шт.,
- масло гхи – 1 ст.л.
- лук – 1 шт.
- майонез – 1 ч.л.
- специи: соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. На разогретую сковороду выкладываем масло гхи, добавьте порезанный лук и томите на небольшом огне до мягкости и прозрачности. Даем немного остыть.
2. Яйца разрежьте пополам.
3. В чашу блендера выложите жареный лук, желтки, соль, перец и взбейте до однородности. Для желаемой консистенции можно добавить немного майонеза.
4. Нафаршируйте полученной начинкой половинки яиц.
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