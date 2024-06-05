Фаршированные яйца с самой бюджетной и вкусной начинкой: самый простой рецепт закуски
Самая простоя и вкусная закуска, которую можно готовить хоть каждый день – фаршированные яйца. Для начинки можно использовать любой сыр, тунец, морепродукты, рыбу, жареный лук.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных фаршированных яиц с луковой начинкой.
Ингредиенты:
- яйца вареные – 5 шт.
- масло гхи – 1 ст. л.
- лук – 1 шт.
- майонез – 1 ч. л.
- специи: соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. На разогретую сковороду выложите масло гхи и обжарьте порезанный лук до мягкости и прозрачности. Дайте немного остыть.
2. Яйца разрежьте пополам.
3. В чашу блендера выложите жареный лук, желтки, соль, перец и взбейте до однородности. Для желаемой консистенции можно добавить немного майонеза.
4. Нафаршируйте полученной начинкой половинки яиц.
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