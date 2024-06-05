Самая простоя и вкусная закуска, которую можно готовить хоть каждый день – фаршированные яйца. Для начинки можно использовать любой сыр, тунец, морепродукты, рыбу, жареный лук.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных фаршированных яиц с луковой начинкой.

Ингредиенты:

яйца вареные – 5 шт.

масло гхи – 1 ст. л.

лук – 1 шт.

майонез – 1 ч. л.

специи: соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. На разогретую сковороду выложите масло гхи и обжарьте порезанный лук до мягкости и прозрачности. Дайте немного остыть.

2. Яйца разрежьте пополам.

3. В чашу блендера выложите жареный лук, желтки, соль, перец и взбейте до однородности. Для желаемой консистенции можно добавить немного майонеза.

4. Нафаршируйте полученной начинкой половинки яиц.

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