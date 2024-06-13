Фаршированный молодой картофель грибами и беконоком: сытное и вкусное блюдо для всей семьи

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Рецепт картофеля

Из картофеля можно готовить вкусные зразы, а также запеканки, пироги, а еще можно запекать, тушить, жарить. А молодой картофель лучше варить и подавать с маслом, укропом, чесноком. 

Как вкусно приготовить картофель

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного молодого фаршированного картофеля с сыром, грибами и беконом. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • 4 больших молодых картофеля
  • 1 луковица
  • 150-200 г куриного фарша
  • 200 г шампиньонов
  • 110 г копченого бекона
  • масло
  • 100 г сливок/сметаны 20%
  • соль, перец, сушеный чеснок
  • сливочное масло
  • 130-150 г сыра 

Способ приготовления: 

1. Большой картофель хорошо помойте, заверните в фольгу и запекайте при температуре 170 С примерно полтора часа. 

Сырой картофель

2. Для начинки: на небольшом количестве растительного масла обжарьте лук до прозрачности. Затем добавьте куриный фарш и разбейте его на маленькие комочки. Когда фарш побелеет, добавьте шампиньоны и тушите все вместе до испарения влаги. Далее добавьте нарезанный бекон и обжарьте  все до золотистого цвета, влейте сливки, посолите, поперчите, добавьте чеснок, тушите несколько минут. 

Начинка для картофеля

3. Сыр натрите на мелкие терки и большую часть добавляем к начинке.

Сыр для начинки

4. Когда картофель запечется, разрежьте его пополам не до конца. Серединку разомните вилкой, добавьте немного соли и сливочного масла. Выложите в картофель начинку и посыпьте тертым сыром и запекайте в духовке еще 15 минут.

Готовый картофель

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