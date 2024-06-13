Из картофеля можно готовить вкусные зразы, а также запеканки, пироги, а еще можно запекать, тушить, жарить. А молодой картофель лучше варить и подавать с маслом, укропом, чесноком.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного молодого фаршированного картофеля с сыром, грибами и беконом.

Ингредиенты:

4 больших молодых картофеля

1 луковица

150-200 г куриного фарша

200 г шампиньонов

110 г копченого бекона

масло

100 г сливок/сметаны 20%

соль, перец, сушеный чеснок

сливочное масло

130-150 г сыра

Способ приготовления:

1. Большой картофель хорошо помойте, заверните в фольгу и запекайте при температуре 170 С примерно полтора часа.

2. Для начинки: на небольшом количестве растительного масла обжарьте лук до прозрачности. Затем добавьте куриный фарш и разбейте его на маленькие комочки. Когда фарш побелеет, добавьте шампиньоны и тушите все вместе до испарения влаги. Далее добавьте нарезанный бекон и обжарьте все до золотистого цвета, влейте сливки, посолите, поперчите, добавьте чеснок, тушите несколько минут.

3. Сыр натрите на мелкие терки и большую часть добавляем к начинке.

4. Когда картофель запечется, разрежьте его пополам не до конца. Серединку разомните вилкой, добавьте немного соли и сливочного масла. Выложите в картофель начинку и посыпьте тертым сыром и запекайте в духовке еще 15 минут.

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