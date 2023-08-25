Фаршированный перец без риса и фарша: рецепт вкусной начинки из филе и сыра
Если вы хотите приготовить очень простое, но при этом сытное и вкусное блюдо, идеальным вариантом будет фаршированный перец без риса, с куриным филе и сыром.
Кулинар Яна поделилась в Instagram рецептом вкусного фаршированного перца, который будет отливным блюдо для обеда и ужина.
Ингредиенты:
- перец – 10 шт.
- куриное филе – 200 г
- сыр Фета – 100 г
- твердый сыр или моцарелла – 50 г
- соль, перец – по вкусу
- сливки или сметана
- крем-сыр
Способ приготовления:
1. Отварите филе в подсоленной воде до готовности и нарежьте кубиками. Почистите перцы и нарежьте на две части.
2. Выложите филе на перцы и полейте соусом из крем-сыра со сливками. Запекайте 25 минут при 180 С до мягкости перцев.
3. Натрите моцареллу и посыпьте сверху, выложите фету и снова запекайте несколько минут, пока моцарелла не расплавится. При подаче добавьте молотый перец.
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