Фаршированный перец без риса и фарша: рецепт вкусной начинки из филе и сыра

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,4 т.
Как вкусно приготовить фаршированный перец

Если вы хотите приготовить очень простое, но при этом сытное и вкусное блюдо, идеальным вариантом будет фаршированный перец без риса, с куриным филе и сыром.

Как по-новому приготовить фаршированный перец

Кулинар Яна поделилась в Instagram рецептом вкусного фаршированного перца, который будет отливным блюдо для обеда и ужина.

Рецепт фаршированного перца
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Ингредиенты:

  • перец – 10 шт. 
  • куриное филе – 200 г
  • сыр Фета – 100 г
  • твердый сыр или моцарелла – 50 г
  • соль, перец – по вкусу 
  • сливки или сметана 
  • крем-сыр 

Способ приготовления:

1. Отварите филе в подсоленной воде до готовности и нарежьте кубиками. Почистите перцы и нарежьте на две части.

Перец для блюда

2. Выложите филе на перцы и полейте соусом из крем-сыра со сливками. Запекайте 25 минут при 180 С до мягкости перцев.

Начинка для блюда

3. Натрите моцареллу и посыпьте сверху, выложите фету и снова запекайте несколько минут, пока моцарелла не расплавится. При подаче добавьте молотый перец.

Готовый перец

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