Если вы хотите приготовить очень простое, но при этом сытное и вкусное блюдо, идеальным вариантом будет фаршированный перец без риса, с куриным филе и сыром.

Кулинар Яна поделилась в Instagram рецептом вкусного фаршированного перца, который будет отливным блюдо для обеда и ужина.

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Ингредиенты:

перец – 10 шт.

куриное филе – 200 г

сыр Фета – 100 г

твердый сыр или моцарелла – 50 г

соль, перец – по вкусу

сливки или сметана

крем-сыр

Способ приготовления:

1. Отварите филе в подсоленной воде до готовности и нарежьте кубиками. Почистите перцы и нарежьте на две части.

2. Выложите филе на перцы и полейте соусом из крем-сыра со сливками. Запекайте 25 минут при 180 С до мягкости перцев.

3. Натрите моцареллу и посыпьте сверху, выложите фету и снова запекайте несколько минут, пока моцарелла не расплавится. При подаче добавьте молотый перец.

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