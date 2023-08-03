Сочный сладкий перец – это овощ, который идеально подходит для запекания. Надо просто выбрать правильную начинку. Лучшим вариантом станет мясной фарш и отварной рис. Вы очень быстро сделаете такое блюдо на обед для всей семьи, ведь готовится оно в мультиварке.

Идея приготовления перцев в мультиварке для обеда опубликована на странице фудблогерки Оксаны Дорош (oksana_dorosh_rezeptu) в Instagram. Вы просто кладете овощи с начинкой в мультиварку и идете заниматься своими делами.

Ингредиенты:

Видео дня

болгарский перец – 10 шт.

фарш 400 г.

вареный рис – 1 стакан

морковь – 1 шт.

лук – 1 шт.

сметана – 100 г

томатная паста – 1 ст. л.

мука – 1 ст. л.

масло – 2 ст. л.

вода – 3 стакана

зелень петрушки

соль и перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Лук и морковь почистить.

2. Морковь натереть, лук порезать кубиками.

3. Овощи обжарить в масле в мультиварке с добавлением томатной пасты.

4. Перцы почистить от семян.

5. Перемешать рис с фаршем.

6. Половину обжаренных овощей оставляем в мультиварке, а вторую часть добавляем к рису с фаршем. Перемешиваем.

7. Фаршируем перцы и выкладываем их в мультиварку на овощи обжаренные.

8. Сверху заливаем смесью воды, сметаны и муки.

9. Добавляем соль и перец по вкусу.

10. Тушим час в режиме "выпечка", но это индивидуально для каждой мультиварки.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: