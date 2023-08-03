Фаршированный перец в мультиварке: вариант очень сытного и быстрого обеда
Сочный сладкий перец – это овощ, который идеально подходит для запекания. Надо просто выбрать правильную начинку. Лучшим вариантом станет мясной фарш и отварной рис. Вы очень быстро сделаете такое блюдо на обед для всей семьи, ведь готовится оно в мультиварке.
Идея приготовления перцев в мультиварке для обеда опубликована на странице фудблогерки Оксаны Дорош (oksana_dorosh_rezeptu) в Instagram. Вы просто кладете овощи с начинкой в мультиварку и идете заниматься своими делами.
Ингредиенты:
- болгарский перец – 10 шт.
- фарш 400 г.
- вареный рис – 1 стакан
- морковь – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- сметана – 100 г
- томатная паста – 1 ст. л.
- мука – 1 ст. л.
- масло – 2 ст. л.
- вода – 3 стакана
- зелень петрушки
- соль и перец по вкусу
Способ приготовления:
1. Лук и морковь почистить.
2. Морковь натереть, лук порезать кубиками.
3. Овощи обжарить в масле в мультиварке с добавлением томатной пасты.
4. Перцы почистить от семян.
5. Перемешать рис с фаршем.
6. Половину обжаренных овощей оставляем в мультиварке, а вторую часть добавляем к рису с фаршем. Перемешиваем.
7. Фаршируем перцы и выкладываем их в мультиварку на овощи обжаренные.
8. Сверху заливаем смесью воды, сметаны и муки.
9. Добавляем соль и перец по вкусу.
10. Тушим час в режиме "выпечка", но это индивидуально для каждой мультиварки.
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