Можно ли приготовить только одно блюдо и получить полноценный обед или ужин, наполненный всеми необходимыми элементами для нормальной жизнедеятельности? Без проблем!

Для этого следует воспользоваться рецептом фудблогера с ником thefoodhub.by_ilona. Она в своем Instagram рассказала, как приготовить такое блюдо, используя мясо индейки брокколи, а также манго.

Ингредиенты

Филе индейки – 500 гр

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Манго – 1 шт

Брокколи – 300 гр

Орехи кешью – 70 гр

Соевый соус – 6 ст.л.

Масло растительное – 3 ст.л.

Корень имбиря – 1,5 ч.л.

Соль

Перец

Любимые специи

Способ приготовления

1.Филе индейки нарезать кубиками. Брокколи разделить на соцветия, нарезать манго кубиками.

2. Высыпать все это в миску, добавить орехи, соевый соус, растительное масло, натертый имбирь, соль перец и специи. Перемешать.

3. Переложить в форму для запекания и отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 30-40 минут.

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