Филе индейки из брокколи и манго: полноценный обед или ужин в одном блюде

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Филе индейки из брокколи и манго: полноценный обед или ужин в одном блюде

Можно ли приготовить только одно блюдо и получить полноценный обед или ужин, наполненный всеми необходимыми элементами для нормальной жизнедеятельности? Без проблем!

Для этого следует воспользоваться рецептом фудблогера с ником thefoodhub.by_ilona. Она в своем Instagram рассказала, как приготовить такое блюдо, используя мясо индейки брокколи, а также манго.

Филе индейки из брокколи и манго: полноценный обед или ужин в одном блюде

Ингредиенты

  • Филе индейки – 500 гр
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  • Манго – 1 шт
  • Брокколи – 300 гр
  • Орехи кешью – 70 гр
  • Соевый соус – 6 ст.л.
  • Масло растительное – 3 ст.л.
  • Корень имбиря – 1,5 ч.л.
  • Соль
  • Перец
  • Любимые специи

Способ приготовления

1.Филе индейки нарезать кубиками. Брокколи разделить на соцветия, нарезать манго кубиками.

Филе индейки из брокколи и манго: полноценный обед или ужин в одном блюде

2. Высыпать все это в миску, добавить орехи, соевый соус, растительное масло, натертый имбирь, соль перец и специи. Перемешать.

Филе индейки из брокколи и манго: полноценный обед или ужин в одном блюде

3. Переложить в форму для запекания и отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 30-40 минут.

Филе индейки из брокколи и манго: полноценный обед или ужин в одном блюде

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