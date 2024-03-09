Филе индейки из брокколи и манго: полноценный обед или ужин в одном блюде
Можно ли приготовить только одно блюдо и получить полноценный обед или ужин, наполненный всеми необходимыми элементами для нормальной жизнедеятельности? Без проблем!
Для этого следует воспользоваться рецептом фудблогера с ником thefoodhub.by_ilona. Она в своем Instagram рассказала, как приготовить такое блюдо, используя мясо индейки брокколи, а также манго.
Ингредиенты
- Филе индейки – 500 гр
- Манго – 1 шт
- Брокколи – 300 гр
- Орехи кешью – 70 гр
- Соевый соус – 6 ст.л.
- Масло растительное – 3 ст.л.
- Корень имбиря – 1,5 ч.л.
- Соль
- Перец
- Любимые специи
Способ приготовления
1.Филе индейки нарезать кубиками. Брокколи разделить на соцветия, нарезать манго кубиками.
2. Высыпать все это в миску, добавить орехи, соевый соус, растительное масло, натертый имбирь, соль перец и специи. Перемешать.
3. Переложить в форму для запекания и отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 30-40 минут.
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