Филе на луковой подушке под ананасами за 30 минут: как празднично приготовить мясо
Без мяса и мясных блюд не обходится ни один праздник и застолье. Новый год – не исключение. Чтобы приготовить вкуснейшее блюдо и удивить гостей не обязательно полдня возиться с мясом у плиты. Это вполне реально сделать за 30 минут.
Приготовив филе на луковой подушке под ананасами, вы получите не только сочное и нежное мясо, но и с легким кисло-сладким привкусом.
Рецептом поделилась фудблогер katyamull. Опубликовано в Instagram.
Ингредиенты:
филе индейки
сыр твердый
ананасы
чеснок
лук
крем-сыр\сметана
соль,перец
Способ приготовления:
1. Филе порезать и отбить.
2. Посолить, поперчить и натереть чесноком.
3. Порезать лук кольцами и выложить на противень.
4. Выложить мясо и помазать его сметаной\крем-сыром. Положить ломтики ананасов.
5. Натереть сыр на терке и посыпать мясо.
6. Выпекать в духовке при температуре 220 градусов 25 минут.
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