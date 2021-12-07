Филе на луковой подушке под ананасами за 30 минут: как празднично приготовить мясо

Без мяса и мясных блюд не обходится ни один праздник и застолье. Новый год – не исключение. Чтобы приготовить вкуснейшее блюдо и удивить гостей не обязательно полдня возиться с мясом у плиты. Это вполне реально сделать за 30 минут.

Приготовив филе на луковой подушке под ананасами, вы получите не только сочное и нежное мясо, но и с легким кисло-сладким привкусом.

Рецептом поделилась фудблогер katyamull. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

филе индейки

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сыр твердый

ананасы

чеснок

лук

крем-сыр\сметана

соль,перец

Способ приготовления:

1. Филе порезать и отбить.

2. Посолить, поперчить и натереть чесноком.

3. Порезать лук кольцами и выложить на противень.

4. Выложить мясо и помазать его сметаной\крем-сыром. Положить ломтики ананасов.

5. Натереть сыр на терке и посыпать мясо.

6. Выпекать в духовке при температуре 220 градусов 25 минут.

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