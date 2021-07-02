Финский черничный пирог со сметаной: пошаговый рецепт

В Украине сейчас начался сезон черники – вкусной и очень полезной ягоды, которая является природным антиоксидантов, но выбирать ее нужно на рынках и в магазинах с особой осторожностью. Приготовить из нее можно множество вкусных блюд, начиная от мороженого и заканчивая варениками и пирогами, или просто есть в свежем и замороженном виде.

Редакция FoodOboz подготовила для вас вкусный рецепт финского черничного пирога со сметанной заливкой.

Домашний пирог с черникой и сметанной заливкой

Ингредиенты для теста:

ржаная мука 100 г

пшеничная мука 100 г

сахар – 100 г

яйца – 1 шт.

сливочное масло – 100 г

соль – щепотка

Начинка и заливка:

черника – 250 г

жирная сметана – 250 мл

сахар – 100 г

яйца – 1 шт.

ваниль – щепотка

Способ приготовления:

Просейте 2 вида муки и соедините, добавьте сахар, соль, мягкое сливочное масло, хорошо разомните до однородности. Добавьте яйцо и хорошо вымешайте до эластичности. Выложите готовое тесто в форму так, чтобы были бортики и отправьте в духовку на 15 минут при 180 С. Ягоды помойте, высушите и выложите ровным слоем на готовую основу для пирога. Заливка: смешайте сметану с сахаром, добавьте яйцо, ваниль и хорошо взбейте до однородности. Залейте пирог сметанной смесью и основа отправьте в духовку на 20 минут при 180-190 С.

Пирог лучше подавать остывшим, так вам удастся его без проблем красиво порезать.

Черничный пирог

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