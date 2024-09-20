Форшмак с необычными ингредиентами: делимся рецептом самой вкусной закуски
Сельдь – не только вкусный, но и очень полезный продукт, который может быть основой для приготовления вкусных салатов, намазок, закусок и бутербродов. Еще из сельди получится самый вкусный форшмак.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного домашнего форшмака, с кислым яблоком, луком, сливочным маслом и белой булочкой.
Ингредиенты:
- Сельдь – 2 шт.
- Яйца отварные – 2 шт.
- Яблоко – 1 кислое
- Лук – 1 шт.
- Масло сливочное – 70-90 г
- Булочка – 1 шт.
- Молоко для замачивания
Способ приготовления:
1. Сельдь почистите, отделите филе от костей и порубите филе.
2. Булочку чистим от корочки и замачиваем в молоке.
3. К селедке добавляем натертое яблоко (без кожуры). Трем на максимально мелкую терку. Яблочко должно быть кислое. Если яблоко не кислое, то в конце по вкусу можно добавить немного лимона. Далее натрите лук и яйца.
4. Булочку отжимаем от лишней жидкости и добавляем к сельди, туда же мягкое сливочное масло и все тщательно перемешаем.
Особенно вкусно с тостами из черного хлеба!
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