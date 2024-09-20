Форшмак с необычными ингредиентами: делимся рецептом самой вкусной закуски

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Форшмак с необычными ингредиентами: делимся рецептом самой вкусной закуски

Сельдь – не только вкусный, но и очень полезный продукт, который может быть основой для приготовления вкусных салатов, намазок, закусок и бутербродов. Еще из сельди получится самый вкусный форшмак. 

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Вкусный форшмак

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного домашнего форшмака, с кислым яблоком, луком, сливочным маслом и белой булочкой. 

ецепт закуски

Ингредиенты:

  • Сельдь – 2 шт.
  • Яйца отварные – 2 шт.
  • Яблоко – 1 кислое
  • Лук – 1 шт. 
  • Масло сливочное – 70-90 г
  • Булочка – 1 шт. 
  • Молоко для замачивания

Способ приготовления: 

1. Сельдь почистите, отделите филе от костей и порубите филе. 

Филе сельди

2. Булочку чистим от корочки и замачиваем в молоке.

Хлеб для блюда

3. К селедке добавляем натертое яблоко (без кожуры). Трем на максимально мелкую терку. Яблочко должно быть кислое. Если яблоко не кислое, то в конце по вкусу можно добавить немного лимона. Далее натрите лук и яйца.

Яблоки и лук для закуски

4. Булочку отжимаем от лишней жидкости и добавляем к сельди, туда же мягкое сливочное масло и все тщательно перемешаем.

Приготовление форшмака

Особенно вкусно с тостами из черного хлеба!

Готовый форшмак

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