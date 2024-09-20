Форшмак с необычными ингредиентами: делимся рецептом самой вкусной закуски

Сельдь – не только вкусный, но и очень полезный продукт, который может быть основой для приготовления вкусных салатов, намазок, закусок и бутербродов. Еще из сельди получится самый вкусный форшмак.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного домашнего форшмака, с кислым яблоком, луком, сливочным маслом и белой булочкой.

Ингредиенты:

Сельдь – 2 шт.

Яйца отварные – 2 шт.

Яблоко – 1 кислое

Лук – 1 шт.

Масло сливочное – 70-90 г

Булочка – 1 шт.

Молоко для замачивания

Способ приготовления:

1. Сельдь почистите, отделите филе от костей и порубите филе.

2. Булочку чистим от корочки и замачиваем в молоке.

3. К селедке добавляем натертое яблоко (без кожуры). Трем на максимально мелкую терку. Яблочко должно быть кислое. Если яблоко не кислое, то в конце по вкусу можно добавить немного лимона. Далее натрите лук и яйца.

4. Булочку отжимаем от лишней жидкости и добавляем к сельди, туда же мягкое сливочное масло и все тщательно перемешаем.

Особенно вкусно с тостами из черного хлеба!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: