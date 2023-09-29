Сельдь является самой бюджетной, но при этом и самой полезной рыбой. В ней содержится в большом количестве омега-3 жирные кислоты, которые защищают сердце и сосуды, а также в 100 граммах сельди содержится половина дневной нормы белка для организма. Кроме того, селедка – это богатый источник калия, фосфора, магния, фтора, цинка, натрия, йода, кальция. Из нее можно готовить салаты, закуски, а также ее можно есть с черным хлебом, горчицей и зеленым луком, готовить форшмак.

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом нежного форшмака с яблоком, луком и сливочным маслом.

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Совет от кулинара: яблоки лучше брать зеленые, кисло-сладкие, лук – шалот, он более нежный и приятный на вкус!

Ингредиенты:

сельдь – 190 г

лук – 40 г

яблоки – 45 г

яйцо (вареное) – 1 шт.

масло – 40 г

сахар – 1/2 ч. л.

уксус – 1/2 ч. л.

Способ приготовления:

1. Порежьте мелко сельдь.

2. Яблоки очистите и переложите в блендер вместе с сельдью и луком, добавьте яйцо, масло, сахар и влейте уксус, перебейте до однородности.

Очень вкусно будет с белым и черным хлебом и луком!

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