Форшмак с зеленым яблоком и яйцом: рецепт самой бюджетной и полезной закуски

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
177
Вкусный форшмак

Сельдь является самой бюджетной, но при этом и самой полезной рыбой. В ней содержится в большом количестве омега-3 жирные кислоты, которые защищают сердце и сосуды, а также в 100 граммах сельди содержится половина дневной нормы белка для организма. Кроме того, селедка – это богатый источник калия, фосфора, магния, фтора, цинка, натрия, йода, кальция. Из нее можно готовить салаты, закуски, а также ее можно есть с черным хлебом, горчицей и зеленым луком, готовить форшмак. 

Вкусный домашний форшмак

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом нежного форшмака с яблоком, луком и сливочным маслом. 

Рецепт форшмака
Видео дня

Совет от кулинара: яблоки лучше брать зеленые, кисло-сладкие, лук – шалот, он более нежный и приятный на вкус! 

Ингредиенты: 

  • сельдь – 190 г
  • лук – 40 г
  • яблоки – 45 г
  • яйцо (вареное) – 1 шт.
  • масло – 40 г
  • сахар – 1/2 ч. л. 
  • уксус – 1/2 ч. л.

Способ приготовления: 

1. Порежьте мелко сельдь.

Сельдь для приготовления закуски

2. Яблоки очистите и переложите в блендер вместе с сельдью и луком, добавьте яйцо, масло, сахар и влейте уксус, перебейте до однородности. 

Готовая основа для форшмака

Очень вкусно будет с белым и черным хлебом и луком! 

Бутерброд с форшмаком

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты