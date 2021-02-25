Французкие багеты могут стать объектом культурного наследия ЮНЕСКО

Союз французских пекарей подал заявку на внесение багета в список нематериального наследия ЮНЕСКО.

Багет уже давно считается негласным символом Франции, а утренние походы в пекарню за свежей выпечкой является ежедневной традицией как для туристов, так и для самих французов, пишет CNN.

Во Франции очень много небольших семейных пекарен, где из поколения в поколение люди пекут хлеб, готовя его исключительно вручную. Однако в последнее время пекари жалуются, что свежий хлеб ручной работы на полках магазинов вытесняет замороженная выпечка, которую готовят гигантские производства.

"У приготовления хорошего багета нет какого-то секрета. Это дело просто требует мастерства, времени, хорошей муки без добавок и четкого соблюдения правил процесса", – говорит владелец восьми пекарен Микаэль Рейделле.

Пекари рассчитывают, что внесение багетов в список культурного наследия ЮНЕСКО защитит искусство производства хлеба, которое передается из поколения в поколение.

Самое интересное, что бороться за право попасть в этот список от Франции будут оцинкованные крыши Парижа и винный фестиваль Biou d’Arbois, который проходит в регионе Юра на востоке Франции.

К слову, французскую гастрономическую культуру в целом уже включили в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Культура предусматривает выбор самых свежих продуктов по сезону, подбор напитков к трапезе (особенно вина), традицию долгих ужинов с полной сервировкой (не только в ресторане, но и дома) и строгий порядок подачи блюд: аперитив – основное блюдо – десерт – дижестив.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что кускус внесли в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. А Министерство культуры и информационной политики Украины хочет инициировать включение в этот список украинского борща.

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