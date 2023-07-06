Омлет "Пуляр" – это традиционное блюдо французской кухни. Он готовится без молока, масла и муки, получается очень пышный и воздушный. Его можно подавать с разными овощами, зеленью и сыром.

Шеф-повар Вадим Бжезинский (pava_vb) на своей странице в Instagram поделился рецептом омлета "Пуляр" с креветками и овощами, который вы приготовите всего за 10 минут.

Ингредиенты:

яйца – 3 шт

креветки – 3 шт

руккола

авокадо – 1/2 шт

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перец чили

томаты – 1 шт

сливочное масло/оливковое масло

соль, перец

Способ приготовления:

1. Сначала почистить креветки от панцирей и желудков.

2. Далее следует отделить в яйцах белки от желтков. К желткам добавить соль и перец, перемешать миксером до однородности. К белкам добавить щепотку соли и взбить миксером до образования плотных пиков.

3. На сковороде разогреть сливочное масло. Вылить тонким слоем желтки, наверх равномерно выложить белки. Жарить несколько минут под крышкой, после чего переложить омлет на тарелку.

4. Тем временем почистить авокадо от кожуры, сбрызнуть лимонным соком и порезать кубиками, также порезать томаты и перец.

5. Когда омлет будет готовый, выложить на сковороду креветки и обжарить их до золотистости.

6. При подаче разрезать омлет пополам, одной частью накрыть другую. Наверх выложить рукколу, креветки и овощи. Приятного аппетита!

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