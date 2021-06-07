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Французский заливной пирог с черешней – клафути: легкий рецепт

2.2т
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Кто же не любит вкусные, домашние, ароматные пироги с различными начинками, тем более летом, когда так много различных сезонных овощей, фруктов и ягод. Сейчас самое время приготовить что-то особенное с неожиданной начинкой, точно никого не оставит равнодушным.

Редакция FoodOboz подготовила для вас рецепт ароматного, домашнего, заливного французского пирога с черешней – клафути, который вы с легкостью приготовите.

ингредиенты:

  • черешня – 500 г

  • мука – 100 г

  • яйца – 3 шт.

  • сахар – 100 г

  • разрыхлитель – 1,5 ч.л.

  • ванильный сахар – 1 ч. л.

  • молоко – 250 мл

  • сливочное масло – 20-30 г

  • соль – щепотка

Способ приготовления:

  1. Хорошо помойте черешню и обсушите.

  2. Для теста: взбейте яйца с солью и сахаром, добавьте молоко и просеянную муку с разрыхлителем, все хорошо взбейте до состояния жидкой сметаны.

  3. Возьмите раздельные формочки (но можно и одну), смажьте их хорошо сливочным маслом.

  4. Выложите на дно черешню, косточки из них удалять не нужно, сверху вылейте тесто.

  5. Отправляем клафути в предварительно разогретую духовку при 200 С на 30-45 минут, выпекаем до готовности.

Подавать вкусности можно как горячим, так и остывшим, пирог будет одинаково вкусным.

Как приготовить клафути
Как приготовить клафути

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Автор
Ирина Мельниченко Ирина Мельниченко
Теги
еда рецепт
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