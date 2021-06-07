Французский заливной пирог с черешней – клафути: легкий рецепт

Кто же не любит вкусные, домашние, ароматные пироги с различными начинками, тем более летом, когда так много различных сезонных овощей, фруктов и ягод. Сейчас самое время приготовить что-то особенное с неожиданной начинкой, точно никого не оставит равнодушным.
Редакция FoodOboz подготовила для вас рецепт ароматного, домашнего, заливного французского пирога с черешней – клафути, который вы с легкостью приготовите.
ингредиенты:
черешня – 500 г
мука – 100 г
яйца – 3 шт.
сахар – 100 г
разрыхлитель – 1,5 ч.л.
ванильный сахар – 1 ч. л.
молоко – 250 мл
сливочное масло – 20-30 г
соль – щепотка
Способ приготовления:
Хорошо помойте черешню и обсушите.
Для теста: взбейте яйца с солью и сахаром, добавьте молоко и просеянную муку с разрыхлителем, все хорошо взбейте до состояния жидкой сметаны.
Возьмите раздельные формочки (но можно и одну), смажьте их хорошо сливочным маслом.
Выложите на дно черешню, косточки из них удалять не нужно, сверху вылейте тесто.
Отправляем клафути в предварительно разогретую духовку при 200 С на 30-45 минут, выпекаем до готовности.
Подавать вкусности можно как горячим, так и остывшим, пирог будет одинаково вкусным.
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