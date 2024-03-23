Галета из блинов с мясом и грибами: что приготовить, если остались лишние блины

Эрика Ильина
FoodOboz
2 минуты
39
Галета из блинов с мясом и грибами: что приготовить, если остались лишние блины

Если у вас остались нажаренные блины, но кончилась начинка к ним, стоит обратить внимание на этот рецепт.

Фудблогер Валентина Кущ в своем Instagram опубликовала рецепт галеты с мясом и грибами, который готовится из жареных блинов. Весьма интересное и оригинальное блюдо, которое готовится элементарно.

Галета из блинов с мясом и грибами: что приготовить, если остались лишние блины

Ингредиенты для блинов

  • Мука – 125 гр
Видео дня
  • Яйца – 2 шт
  • Молоко – 170 мл
  • Кипяток – 170 мл
  • Соль – щепотка
  • Сахар – 1 ст.л.
  • Растительное масло – 2 ст.л.

Ингредиенты для начинки

  • Курятина (филе или бедра) – 250 гр
  • Шампиньоны – 200 гр
  • Сыр твердый – 150 гр
  • Брокколи – 100 гр
  • Сметана – 300 гр
  • Яйца – 2 шт
  • Крахмал кукурузный – 1 ст.л.
  • Соль
  • Перец

Способ приготовления

1. Смешиваем все ингредиенты для приготовления блинчиков к однородности.

2. Выпекаем блины до готовности с обеих сторон.

3. Для внутренности все ингредиенты нарезаем на куски среднего размера.

4. Брокколи бланшируем в подсоленной воде.

5. Грибы обжариваем до готовности так, чтобы получилась жидкость.

Галета из блинов с мясом и грибами: что приготовить, если остались лишние блины

6. Курицу обжариваем до образования корочки.

7. Для заливки смешаем сметану с яйцами, крахмалом, солью и перцем.

8. В форму для запекания выкладываем блины (см. фото) половинками друг на друга. Внутрь выкладываем еще один блинчик.

Галета из блинов с мясом и грибами: что приготовить, если остались лишние блины

9. Выкладываем начинку и присыпаем тертым сыром.

Галета из блинов с мясом и грибами: что приготовить, если остались лишние блины

10. Заливаем сметанной смесью и выпекаем при 180 градусах в течение 30 минут.

На OBOZ.UA есть много других рецептов блинов:

Сейчас мы готовим

Все рецепты