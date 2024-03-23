Галета из блинов с мясом и грибами: что приготовить, если остались лишние блины
Если у вас остались нажаренные блины, но кончилась начинка к ним, стоит обратить внимание на этот рецепт.
Фудблогер Валентина Кущ в своем Instagram опубликовала рецепт галеты с мясом и грибами, который готовится из жареных блинов. Весьма интересное и оригинальное блюдо, которое готовится элементарно.
Ингредиенты для блинов
- Мука – 125 гр
- Яйца – 2 шт
- Молоко – 170 мл
- Кипяток – 170 мл
- Соль – щепотка
- Сахар – 1 ст.л.
- Растительное масло – 2 ст.л.
Ингредиенты для начинки
- Курятина (филе или бедра) – 250 гр
- Шампиньоны – 200 гр
- Сыр твердый – 150 гр
- Брокколи – 100 гр
- Сметана – 300 гр
- Яйца – 2 шт
- Крахмал кукурузный – 1 ст.л.
- Соль
- Перец
Способ приготовления
1. Смешиваем все ингредиенты для приготовления блинчиков к однородности.
2. Выпекаем блины до готовности с обеих сторон.
3. Для внутренности все ингредиенты нарезаем на куски среднего размера.
4. Брокколи бланшируем в подсоленной воде.
5. Грибы обжариваем до готовности так, чтобы получилась жидкость.
6. Курицу обжариваем до образования корочки.
7. Для заливки смешаем сметану с яйцами, крахмалом, солью и перцем.
8. В форму для запекания выкладываем блины (см. фото) половинками друг на друга. Внутрь выкладываем еще один блинчик.
9. Выкладываем начинку и присыпаем тертым сыром.
10. Заливаем сметанной смесью и выпекаем при 180 градусах в течение 30 минут.
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