Если у вас остались нажаренные блины, но кончилась начинка к ним, стоит обратить внимание на этот рецепт.

Фудблогер Валентина Кущ в своем Instagram опубликовала рецепт галеты с мясом и грибами, который готовится из жареных блинов. Весьма интересное и оригинальное блюдо, которое готовится элементарно.

Ингредиенты для блинов

Мука – 125 гр

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Яйца – 2 шт

Молоко – 170 мл

Кипяток – 170 мл

Соль – щепотка

Сахар – 1 ст.л.

Растительное масло – 2 ст.л.

Ингредиенты для начинки

Курятина (филе или бедра) – 250 гр

Шампиньоны – 200 гр

Сыр твердый – 150 гр

Брокколи – 100 гр

Сметана – 300 гр

Яйца – 2 шт

Крахмал кукурузный – 1 ст.л.

Соль

Перец

Способ приготовления

1. Смешиваем все ингредиенты для приготовления блинчиков к однородности.

2. Выпекаем блины до готовности с обеих сторон.

3. Для внутренности все ингредиенты нарезаем на куски среднего размера.

4. Брокколи бланшируем в подсоленной воде.

5. Грибы обжариваем до готовности так, чтобы получилась жидкость.

6. Курицу обжариваем до образования корочки.

7. Для заливки смешаем сметану с яйцами, крахмалом, солью и перцем.

8. В форму для запекания выкладываем блины (см. фото) половинками друг на друга. Внутрь выкладываем еще один блинчик.

9. Выкладываем начинку и присыпаем тертым сыром.

10. Заливаем сметанной смесью и выпекаем при 180 градусах в течение 30 минут.

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