Галета с карамелизированными абрикосами: как приготовить необычный десерт с сезонным фруктом
Сезонные фрукты и ягоды – именно то, что нужно, чтобы наполнить организм полезными микроэлементами и витаминами, а также удовлетворить собственные гастрономические потребности. А еще, из них получается невероятно вкусная выпечка, аромат которой способен проникнуть в каждый уголок дома.
Фудблогер с ником lesya kovalchuk bakery в Instagram показала, какую именно выпечку она делает с абрикосами, сезон которых сейчас в самом разгаре. Она рассказала, как приготовить вкусную и необычную галету с абрикосами и миндальным кремом.
Ингредиенты для теста на 2 шт.
- Мука – 150 гр
- Сливочное масло 82% холодное – 100 гр
- Сметана от 20% холодная – 70 гр
- Сахар – 2 ст.л.
- Соль – щепотка
- Желток – 1 шт+1 ст.л. молока
Ингредиенты для миндального крема
- Сливочное масло – 60 гр
- Сахар – 60 гр
- Миндальная мука – 60 гр
- Яйцо – 1 шт
Ингредиенты для карамелизированных абрикосов
- Абрикосы маленькие – 12-16 шт.
- Сливочное масло – 15 гр
- Сахар – 2 ст.л.
Дополнительные ингредиенты
- Миндальные хлопья – 40 гр
Способ приготовления крема
1. Размягченное сливочное масло взбиваем с сахаром до пышности.
2. Добавляем миндальную муку, взбиваем.
3. Добавляем яйцо, взбиваем. Отправляем в холодильник на 30 минут.
Способ приготовления теста
1. Муку, соль и сахар смешиваем венчиком.
2. Охлажденное сливочное масло натираем на крупной терке и добавляем к сухим ингредиентам.
3. Перетираем руками до получения однородной крошки. Работаем быстро, чтобы масло не успело растать.
4. К крохе добавляем охлажденную сметану и перемешиваем все руками до однородности.
5. Заворачиваем тесто в пищевую пленку или пакет и отправляем по меньшей мере на 30 минут в холодильник.
Способ приготовления абрикосов
1. Масло растапливаем на сковороде.
2. Абрикосы разрезаем пополам и достаем косточки.
3. Каждую половинку окунаем в сахар разрезом вниз и отправляем на сковороду на 5-7 минут до карамелизации сахара.
4. Перекладываем со сковороды на тарелку и даем немного остыть.
Формирование галеты
1.Охлажденное тесто достаем из холодильника, делим на 2 части и поочередно раскатываем в форме круга на листе припыленного мукой пергамента.
2. Отступая от края 2 см, смазываем тесто половиной миндального крема.
3. Сверху выкладываем половину карамелизированных абрикосов на расстоянии друг от друга, присыпаем миндальными хлопьями.
4. Осторожно окутываем край теста и смазываем его желтком с молоком.
5. Отправляем галету в разогретую до 180С духовку на 25 минут.
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