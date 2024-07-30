Сезонные фрукты и ягоды – именно то, что нужно, чтобы наполнить организм полезными микроэлементами и витаминами, а также удовлетворить собственные гастрономические потребности. А еще, из них получается невероятно вкусная выпечка, аромат которой способен проникнуть в каждый уголок дома.

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Фудблогер с ником lesya kovalchuk bakery в Instagram показала, какую именно выпечку она делает с абрикосами, сезон которых сейчас в самом разгаре. Она рассказала, как приготовить вкусную и необычную галету с абрикосами и миндальным кремом.

Ингредиенты для теста на 2 шт.

Мука – 150 гр

Сливочное масло 82% холодное – 100 гр

Сметана от 20% холодная – 70 гр

Сахар – 2 ст.л.

Соль – щепотка

Желток – 1 шт+1 ст.л. молока

Ингредиенты для миндального крема

Сливочное масло – 60 гр

Сахар – 60 гр

Миндальная мука – 60 гр

Яйцо – 1 шт

Ингредиенты для карамелизированных абрикосов

Абрикосы маленькие – 12-16 шт.

Сливочное масло – 15 гр

Сахар – 2 ст.л.

Дополнительные ингредиенты

Миндальные хлопья – 40 гр

Способ приготовления крема

1. Размягченное сливочное масло взбиваем с сахаром до пышности.

2. Добавляем миндальную муку, взбиваем.

3. Добавляем яйцо, взбиваем. Отправляем в холодильник на 30 минут.

Способ приготовления теста

1. Муку, соль и сахар смешиваем венчиком.

2. Охлажденное сливочное масло натираем на крупной терке и добавляем к сухим ингредиентам.

3. Перетираем руками до получения однородной крошки. Работаем быстро, чтобы масло не успело растать.

4. К крохе добавляем охлажденную сметану и перемешиваем все руками до однородности.

5. Заворачиваем тесто в пищевую пленку или пакет и отправляем по меньшей мере на 30 минут в холодильник.

Способ приготовления абрикосов

1. Масло растапливаем на сковороде.

2. Абрикосы разрезаем пополам и достаем косточки.

3. Каждую половинку окунаем в сахар разрезом вниз и отправляем на сковороду на 5-7 минут до карамелизации сахара.

4. Перекладываем со сковороды на тарелку и даем немного остыть.

Формирование галеты

1.Охлажденное тесто достаем из холодильника, делим на 2 части и поочередно раскатываем в форме круга на листе припыленного мукой пергамента.

2. Отступая от края 2 см, смазываем тесто половиной миндального крема.

3. Сверху выкладываем половину карамелизированных абрикосов на расстоянии друг от друга, присыпаем миндальными хлопьями.

4. Осторожно окутываем край теста и смазываем его желтком с молоком.

5. Отправляем галету в разогретую до 180С духовку на 25 минут.

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