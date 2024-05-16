Если к чаю ничего нет, а очень хочется вкусненького, следует обратить внимание на этот рецепт. Следуя ему, уже через несколько минут на вашем столе появится необыкновенно вкусная и ароматная галета с клубникой и ревнем.

По словам фудблогера Юлии Сенич, это самый простой летний пирог. Что нужно для его приготовления она рассказала в Instagram.

Ингредиенты для теста

Сливочное масло – 100 гр

Мука – 200 гр

Ледяная вода – 4 ст.л.

Соль – щепотка

Сахар – 1 ст.л.

Желток для смазки

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Ингредиенты для начинки

Клубника – 200 гр

Ревень – 150 гр

Сахар – 2-3 ст.л.

Крахмал – 1 ст.л.

Способ приготовления

1.Просеянную муку сочетаем с сахаром и солью. Добавляем охлажденное сливочное масло. Перетираем муку с маслом в крошку.

2. Добавляем ледяную воду и замешиваем тесто. Перекладываем в пакет и оставляем в холодильнике на 20-30 мин.

3. Клубнику и ревень промываем и нарезаем на произвольные кусочки. Сахар и крахмал совмещаем.

4. Тесто раскатываем прямо на пергаменте. Выкладываем сверху крахмал с сахаром, не доставая до краев 2см. Сверху кладем начинку и загибаем края в центр.

5. Края смазываем желтком и по желанию – присыпаем миндальными хлопьями. Выпекаем 25-30 мин при температуре 180 градусах.

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