Галета с клубникой и ревнем: как приготовить самый простой летний пирог
Если к чаю ничего нет, а очень хочется вкусненького, следует обратить внимание на этот рецепт. Следуя ему, уже через несколько минут на вашем столе появится необыкновенно вкусная и ароматная галета с клубникой и ревнем.
По словам фудблогера Юлии Сенич, это самый простой летний пирог. Что нужно для его приготовления она рассказала в Instagram.
Ингредиенты для теста
- Сливочное масло – 100 гр
- Мука – 200 гр
- Ледяная вода – 4 ст.л.
- Соль – щепотка
- Сахар – 1 ст.л.
- Желток для смазки
Ингредиенты для начинки
- Клубника – 200 гр
- Ревень – 150 гр
- Сахар – 2-3 ст.л.
- Крахмал – 1 ст.л.
Способ приготовления
1.Просеянную муку сочетаем с сахаром и солью. Добавляем охлажденное сливочное масло. Перетираем муку с маслом в крошку.
2. Добавляем ледяную воду и замешиваем тесто. Перекладываем в пакет и оставляем в холодильнике на 20-30 мин.
3. Клубнику и ревень промываем и нарезаем на произвольные кусочки. Сахар и крахмал совмещаем.
4. Тесто раскатываем прямо на пергаменте. Выкладываем сверху крахмал с сахаром, не доставая до краев 2см. Сверху кладем начинку и загибаем края в центр.
5. Края смазываем желтком и по желанию – присыпаем миндальными хлопьями. Выпекаем 25-30 мин при температуре 180 градусах.
На OBOZ.UA можно найти и другие рецепты галет: