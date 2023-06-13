Галицкий сырник на маковой основе: рассказываем, как правильно приготовить
Идеальное блюдо из творога – не только сырники, но еще запеканка. Для того, чтобы она была не забитой, не добавляйте много муки, а творог перебейте блендером, чтобы масса была однородной.
Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусного галицкого сырника с маком, изюмом, который получится очень нежным и легким.
Ингредиенты:
Основа:
- мука – 250 г
- маргарин/масло – 100 г
- желток – 1 шт.
- сахар – 2/3 ст.
- мак – 3-4 ст. л.
- разрыхлитель – 1/2 ч. л.
Сырная масса:
- творог кисломолочный (лучше домашний) – 700 г
- масло – 120 г
- желтки – 5 шт.
- белки – 2 шт.
- сахар – 1 ст.
- цедра апельсина или лимона
- манка – 1 ст. л.
- изюм – 1/2 ст.
- ванильный сахар – 1 п.
Глазурь:
- шоколад – 160 г
- масло (без запаха) – 20 г
Способ приготовления:
1. Просеянную муку с разрыхлителем выложите на поверхность, добавьте масло и порубите ножом до однородности, добавьте мак и перетертый с сахаром желток и снова порубите до однородной массы.
2. Выложите на дно формы, застеленной пергаментом, смазанной маслом и посыпьте панировочными сухарями.
3. Поставьте в разогретую духовку на 10 минут при 160 С. После достаньте и выложите поверх творожную массу.
4. Сырная масса: сыр перетрите блендером до однородности, добавьте мягкое масло, часть сахара и отдельно взбитые желтки с остальным сахаром. Добавьте ванилин, манку, цедру и отдельно взбитые в тугую пену белки. Вымешайте осторожно до однородности. Добавьте предварительно замоченные изюм с мукой. Еще раз перемешайте, выложите на основу и выпекайте при температуре 160 градусов около 50 минут.
5. Глазурь: на водяной бане растопите шоколад, добавьте масло, перемешайте и как остынет покройте сырник.
Совет: когда будете нарезать сырник пользуйтесь горячим ножом, так шоколадная глазурь не будет трескаться.
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