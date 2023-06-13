Идеальное блюдо из творога – не только сырники, но еще запеканка. Для того, чтобы она была не забитой, не добавляйте много муки, а творог перебейте блендером, чтобы масса была однородной.

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусного галицкого сырника с маком, изюмом, который получится очень нежным и легким.

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Ингредиенты:

Основа:

мука – 250 г

маргарин/масло – 100 г

желток – 1 шт.

сахар – 2/3 ст.

мак – 3-4 ст. л.

разрыхлитель – 1/2 ч. л.

Сырная масса:

творог кисломолочный (лучше домашний) – 700 г

масло – 120 г

желтки – 5 шт.

белки – 2 шт.

сахар – 1 ст.

цедра апельсина или лимона

манка – 1 ст. л.

изюм – 1/2 ст.

ванильный сахар – 1 п.

Глазурь:

шоколад – 160 г

масло (без запаха) – 20 г

Способ приготовления:

1. Просеянную муку с разрыхлителем выложите на поверхность, добавьте масло и порубите ножом до однородности, добавьте мак и перетертый с сахаром желток и снова порубите до однородной массы.

2. Выложите на дно формы, застеленной пергаментом, смазанной маслом и посыпьте панировочными сухарями.

3. Поставьте в разогретую духовку на 10 минут при 160 С. После достаньте и выложите поверх творожную массу.

4. Сырная масса: сыр перетрите блендером до однородности, добавьте мягкое масло, часть сахара и отдельно взбитые желтки с остальным сахаром. Добавьте ванилин, манку, цедру и отдельно взбитые в тугую пену белки. Вымешайте осторожно до однородности. Добавьте предварительно замоченные изюм с мукой. Еще раз перемешайте, выложите на основу и выпекайте при температуре 160 градусов около 50 минут.

5. Глазурь: на водяной бане растопите шоколад, добавьте масло, перемешайте и как остынет покройте сырник.

Совет: когда будете нарезать сырник пользуйтесь горячим ножом, так шоколадная глазурь не будет трескаться.

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