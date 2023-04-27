Вкуснее сырников и запеканок: "Галицкий" сырник на завтрак на маковой основе
Творог – не только полезный, но и очень удачный продукт для приготовления сырников, запеканок. Стоит отметить, что готовить запеканки можно как для завтрака, так и вместо десерта.
Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусного галицкого сырника на маковой основе, который получится очень нежным и легким.
Ингредиенты:
Тесто:
- мука – 1 стакан
- маргарин/масло – 100 г
- желток – 1 шт.
- сахар – 2/3 стакана
- мак – 3-4 ст. л.
- разрыхлитель – 1/2 ч. л.
Сырная масса:
- творог – 700 г
- масло – 120 г
- желтки – 5 шт.
- белки – 2 шт.
- сахар – 1 стакан
- цедра апельсина или лимона
- манка – 1 ст. л.
- изюм –1/2 стакана
- ванильный сахар – 1 п.
Глазурь
- шоколад – 160 г
- масло (без запаха) – 20 г
Способ приготовления:
1. Основа: просейте муку с разрыхлителем, выложите на поверхность, добавьте масло и порубите ножом до однородности, добавьте мак и перетертый с сахаром желток и снова перемешайте до однородности. Выложите основу на дно формы застланной пергаментом, смазанной маслом и посыпанной панировочными сухарями. Выпекайте в разогретой духовке на 10 минут при 160 С.
2. Сырная масса: творог перебейте блендером до однородности, добавьте мягкое масло, часть сахара и отдельно взбитые желтки с остальным сахаром. Добавьте ванилин, манку, цедру и отдельно взбитые в пену белки. Вымешайте осторожно до однородности, добавьте предварительно замоченные изюм, присыпанный мукой. Еще раз перемешайте и выложите на основание. Выпекайте 50 минут при 160 С.
3. Глазурь: на водяной бане растопите шоколад, добавьте масло, перемешайте, охладите и полейте готовый сырник.
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