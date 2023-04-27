Творог – не только полезный, но и очень удачный продукт для приготовления сырников, запеканок. Стоит отметить, что готовить запеканки можно как для завтрака, так и вместо десерта.

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусного галицкого сырника на маковой основе, который получится очень нежным и легким.

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Ингредиенты:

Тесто:

мука – 1 стакан

маргарин/масло – 100 г

желток – 1 шт.

сахар – 2/3 стакана

мак – 3-4 ст. л.

разрыхлитель – 1/2 ч. л.

Сырная масса:

творог – 700 г

масло – 120 г

желтки – 5 шт.

белки – 2 шт.

сахар – 1 стакан

цедра апельсина или лимона

манка – 1 ст. л.

изюм –1/2 стакана

ванильный сахар – 1 п.

Глазурь

шоколад – 160 г

масло (без запаха) – 20 г

Способ приготовления:

1. Основа: просейте муку с разрыхлителем, выложите на поверхность, добавьте масло и порубите ножом до однородности, добавьте мак и перетертый с сахаром желток и снова перемешайте до однородности. Выложите основу на дно формы застланной пергаментом, смазанной маслом и посыпанной панировочными сухарями. Выпекайте в разогретой духовке на 10 минут при 160 С.

2. Сырная масса: творог перебейте блендером до однородности, добавьте мягкое масло, часть сахара и отдельно взбитые желтки с остальным сахаром. Добавьте ванилин, манку, цедру и отдельно взбитые в пену белки. Вымешайте осторожно до однородности, добавьте предварительно замоченные изюм, присыпанный мукой. Еще раз перемешайте и выложите на основание. Выпекайте 50 минут при 160 С.

3. Глазурь: на водяной бане растопите шоколад, добавьте масло, перемешайте, охладите и полейте готовый сырник.

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