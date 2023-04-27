Вкуснее сырников и запеканок: "Галицкий" сырник на завтрак на маковой основе

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
2,1 т.
Рецепт блюда

Творог – не только полезный, но и очень удачный продукт для приготовления сырников, запеканок. Стоит отметить, что готовить запеканки можно как для завтрака, так и вместо десерта. 

Вкусная запеканка на завтрак

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусного галицкого сырника на маковой основе, который получится очень нежным и легким.

Рецепт запеканки
Видео дня

Ингредиенты:

Тесто:

  • мука – 1 стакан
  • маргарин/масло – 100 г
  • желток – 1 шт.
  • сахар – 2/3 стакана
  • мак – 3-4 ст. л.
  • разрыхлитель – 1/2 ч. л.

Сырная масса:

  • творог – 700 г
  • масло – 120 г
  • желтки – 5 шт.
  • белки – 2 шт.
  • сахар – 1 стакан
  • цедра апельсина или лимона
  • манка – 1 ст. л.
  • изюм –1/2 стакана
  • ванильный сахар – 1 п.

Глазурь

  • шоколад – 160 г
  • масло (без запаха) – 20 г

Способ приготовления:

1. Основа: просейте муку с разрыхлителем, выложите на поверхность, добавьте масло и порубите ножом до однородности, добавьте мак и перетертый с сахаром желток и снова перемешайте до однородности. Выложите основу на дно формы застланной пергаментом, смазанной маслом и посыпанной панировочными сухарями. Выпекайте в разогретой духовке на 10 минут при 160 С.

Основа для запеканка

2. Сырная масса: творог перебейте блендером до однородности, добавьте мягкое масло, часть сахара и отдельно взбитые желтки с остальным сахаром. Добавьте ванилин, манку, цедру и отдельно взбитые в пену белки. Вымешайте осторожно до однородности, добавьте предварительно замоченные изюм, присыпанный мукой. Еще раз перемешайте и выложите на основание. Выпекайте 50 минут при 160 С.

Приготовление запеканки

3. Глазурь: на водяной бане растопите шоколад, добавьте масло, перемешайте, охладите и полейте готовый сырник.

Готовая запеканка

Также на OBOZREVATEL сообщалось, как правильно приготовить вкусные сырники, которые не горят и не разваливаются.

Сейчас мы готовим

Все рецепты