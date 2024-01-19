Многие считают, что галушки и клецки это одно и то же блюдо. Однако на самом деле это совершенно разные блюда, поэтому давайте разберем, в чем же заключается их отличие.

Поэтому FoodOboz решил прояснить, в чем же состоит их отличие. Галушки – традиционное украинское блюдо, которое приобрело популярность даже в Венгрии, Словении, Польше и многих других европейских странах. На вид блюдо напоминает кусочки теста и чаще всего готовится с добавлением гречневой, пшеничной или манной муки. Они могут подаваться без начинки. Но довольно часто в их состав добавляют картофель, домашний творог, лук и даже яблоки.

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Самое интересное, что четкого рецепта приготовления галушек не существует. Обычно тесто замешивают "на глазок". Единственный этап, который является неизменным это раскатка теста в слой, толщиной 1,5 сантиметра. После этого тесто разрезают на пластины или с квадраты и дают ему время на отдых. Нарезанные куски теста опускают в подсоленный кроме, или бульон и варят пока галушки не всплывут на поверхность кастрюли. Подавать клецки можно со сметаной, или с просто смазать их сливочным маслом.

Клецки – блюдо, которое получило популярность у наших восточных соседей. Обычно их готовят из муки и яиц и молока. По своей консистенции тесто получается гораздо более редким, чем у галушек, поэтому его невозможно раскатать и разрезать на куски.

Чтобы сварить клецки, нужно набрать тесто ложкой и опустить его до кипятка или бульона. Сваренные клецки являются универсальным блюдом. Их можно добавить к первому блюду, или смазать сливочным маслом и подавать в качестве гарнира. Клецки также подают со сметаной. Таким образом входит, что клецки более упрощенное блюдо, чем украинские галушки. Они не имеют четкой формы и готовятся из элементарных продуктов.

Ранее OBOZ.UA уже публиковал интересные рецепты галушек: