Гигантская куриная отбивная: отличная идея сытной праздничной закуски

Екатерина Ягович
Екатерина Ягович
FoodOboz
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Гигантская куриная отбивная: отличная идея сытной праздничной закуски

Такой отбивной можно накормить целую компанию. Она сытная, большая и очень вкусная. Это идеальное блюдо для праздничного ужина или обеда. И если у вас в морозильнике лежит куриное филе, и вы не знаете, что из него приготовить – самое время сделать гигантские отбивные в кляре.

Идея приготовления опубликована на странице _retsepty_vkusno в Instagram.

Приготовление отбивной в кляре

Ингредиенты:

  • куриное филе – 400 г

  • соль, перец

  • яйца – 3 шт

  • чеснок – 1 зубчик

  • молоко – 2 ст.л

  • мука – 50 г

  • панировочные сухари – 100 г

  • растительное масло (для жарки)

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Процесс приготовления блюда

Способ приготовления:

1. Куриное филе промыть и обсушить.

2. Нарезать вдоль слайсами.

3. Накрыть пищевой пленкой, хорошо отбить.

Процесс приготовления блюда

4. Посолить и поперчить.

Процесс приготовления блюда

5. В одну посуду разбить яйца, посолить, поперчить, натереть чеснок, налить молоко и взбить.

Процесс приготовления блюда

6. В другой насыпать муку, посолить. В третьей панировочные сухари и измельченную петрушку.

Процесс приготовления блюда

7. Обвалять филе в муке, яйце, панировочных сухарях и обжарить до золотистости с обеих сторон.

Процесс приготовления блюда

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