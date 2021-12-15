Гигантская куриная отбивная: отличная идея сытной праздничной закуски

Такой отбивной можно накормить целую компанию. Она сытная, большая и очень вкусная. Это идеальное блюдо для праздничного ужина или обеда. И если у вас в морозильнике лежит куриное филе, и вы не знаете, что из него приготовить – самое время сделать гигантские отбивные в кляре.

Идея приготовления опубликована на странице _retsepty_vkusno в Instagram.

Ингредиенты:

куриное филе – 400 г

соль, перец

яйца – 3 шт

чеснок – 1 зубчик

молоко – 2 ст.л

мука – 50 г

панировочные сухари – 100 г

растительное масло (для жарки)

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Способ приготовления:

1. Куриное филе промыть и обсушить.

2. Нарезать вдоль слайсами.

3. Накрыть пищевой пленкой, хорошо отбить.

4. Посолить и поперчить.

5. В одну посуду разбить яйца, посолить, поперчить, натереть чеснок, налить молоко и взбить.

6. В другой насыпать муку, посолить. В третьей панировочные сухари и измельченную петрушку.

7. Обвалять филе в муке, яйце, панировочных сухарях и обжарить до золотистости с обеих сторон.

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