Гигантская куриная отбивная: отличная идея сытной праздничной закуски
Такой отбивной можно накормить целую компанию. Она сытная, большая и очень вкусная. Это идеальное блюдо для праздничного ужина или обеда. И если у вас в морозильнике лежит куриное филе, и вы не знаете, что из него приготовить – самое время сделать гигантские отбивные в кляре.
Идея приготовления опубликована на странице _retsepty_vkusno в Instagram.
Ингредиенты:
куриное филе – 400 г
соль, перец
яйца – 3 шт
чеснок – 1 зубчик
молоко – 2 ст.л
мука – 50 г
панировочные сухари – 100 г
растительное масло (для жарки)
Способ приготовления:
1. Куриное филе промыть и обсушить.
2. Нарезать вдоль слайсами.
3. Накрыть пищевой пленкой, хорошо отбить.
4. Посолить и поперчить.
5. В одну посуду разбить яйца, посолить, поперчить, натереть чеснок, налить молоко и взбить.
6. В другой насыпать муку, посолить. В третьей панировочные сухари и измельченную петрушку.
7. Обвалять филе в муке, яйце, панировочных сухарях и обжарить до золотистости с обеих сторон.
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