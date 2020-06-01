Главные мифы о воде

Вода входит в состав всех клеток и тканей человеческого организма, являясь важнейшей его частью.

Она участвует в теплорегуляции и служит отличным растворителем для многих биологически важных веществ, обеспечивая течение метаболических процессов.

Не удивительно, что вокруг вопросов, связанных со значением для человека этой жидкости, возникло множество мифов. Сегодня мы рассмотрим некоторые из них.

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Человеку нужно пить 2,5 литра воды в день

Впервые эту рекомендацию в 1945 году прописали американские диетологи в статье о нормах питания человека. Однако специалисты уточняли, что вместе с водой в организм также поступает жидкость и при употреблении пищи, а выводится в среднем из организма 2,5 литра воды: 1,5 литра с мочой, 500 мл с потом, 400 мл с выдыхаемым воздухом, 100 мл с калом.

Исходя из этого, можно сделать вывод, что норма потребления воды для каждого человека индивидуальна. Большинство здоровых людей может поддерживать водный баланс в организме, не высчитывая специально, сколько им необходимо выпить.

У всех людей потребность в жидкости одинаковая

Это совершенно не соответствует действительности. Потребность организма в жидкости зависит от веса, пола, возраста, физической активности, климата, где живет человек. В зависимости от режима дня потребность в воде может составлять от 2 до 16 литров в день.

Например, Институт Медицины Национальной Академии Наук США советует пить 2,7 литра воды женщинам в возрасте 19-30 лет и 3,7 литра мужчинам в возрасте 19-30 лет.

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Человек больше чем на 70% состоит из воды

Чем старше становится человек, тем меньше воды остается у него в организме. У женщин и мужчин старше 50 лет этот показатель составляет в среднем 47% и 56% соответственно.

Количество воды в организме зависит от пола, возраста, соотношения жировой и мышечной массы. У женщин, например, оно в среднем меньше, чем у мужчин, в связи с меньшим количеством мышц и большим количеством жировой ткани.

Во время тренировок пить нельзя

Фитнес инструкторы рекомендуют выпивать стакан воды до тренировки, а во время занятий в спортзале для поддержания водного баланса каждые 15 минут употреблять по 75-100 мл воды. После тренировки следует восстановить каждые потерянные 500 г веса с помощью 500-700 мл воды.

Вода перед сном провоцирует отеки

Это неправда. Вода не вызывает задержку жидкости в организме, это провоцируют продукты, богатые солью и сахаром.

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Воды много не бывает

Это также не соответствует действительности. Избыток воды может вызывать головную боль, спутанность сознания, тошноту, рвоту. Это наносит организму непоправимый удар, который может выражаться не только в заболеваниях, но даже коме и смерти. Особенно важно следить за количеством потребляемой воды людям с болезнями почек и спортсменам.

Вода полезна для кожи

На этот раз все правильно. Если эпидермис содержит недостаточное количество жидкости, то кожа теряет эластичность, ощущается сухой и стянутой. Также образование секрета сальных желез, расположенных в коже человека, увеличивается в случае недостатка жидкости. Это может способствовать возникновению акне. Акне - это одно из самых распространенных воспалительных заболеваний кожи, которое проявляется как угревая сыпь.

Как сообщал OBOZREVATEL, после термической обработки свекла, томаты, болгарский перец и ряд других продуктов не только меняют свой вкус и консистенцию, но у них существенно снижается доля витаминов и других полезных веществ.

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