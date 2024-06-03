Глазированные сырки обожают практически все. Их вкус хорошо знаком с детства и навеивает самые теплые воспоминания. Но, к сожалению, встретить действительно вкусные сырки в магазинах сейчас можно очень редко.

Именно поэтому фудблогер Лиза Глинская в Instagram опубликовала рецепт приготовления глазированных сырков с клубникой. Их вкус точно понравится всем, а возможно, хотя бы на миг вернет вас в счастливое детство.

Ингредиенты для клубничной начинки

Клубника – 140 гр

Кукурузный крахмал – 10 гр

Сахар – 15 гр

Лимонный сок – 10 мл

Ингредиенты для сырков

Кисломолочный творог 5-9% – 700 гр

Сахарная пудра – 100 гр

Ванильный сахар

Сливочное масло 62% – 100 гр

Шоколадная глазурь

Черный шоколад – 150 гр

Молочный шоколад – 150 гр

Масло растительное – 30 мл

Способ приготовления

1. Готовим клубничную начинку. Клубнику пробиваем блендером до состояния пюре.

2. Добавляем лимонный сок, перемешиваем и перекладываем в сотейник.

3. Ставим сотейник на нагрев, добавляем сахар и крахмал. Постоянно помешивая, доводим до кипения и провариваем в течение 30-40 секунд.

4. Снимаем с нагрева и переливаем в другую емкость, чтобы начинка быстрее остыла. Накрываем в контакт пищевой плёнкой.

5. Когда начинка полностью остыла, перекладываем ее в кондитерский мешок.

6. Готовим сырки. Сыр смешиваем с сахарной пудрой, ванильным сахаром и сливочным маслом комнатной температуры.

7. Пробиваем ингредиенты блендером до однородности.

8. Перекладываем массу в кондитерский мешок и, используя пищевую пленку, формируем сырки весом 60 гр каждый. Из этих ингредиентов должно получиться 12 сырков.

9. Перекладываем сырки в морозилку на 2-2,5 часа.

10. Тем временем готовим глазурь. Шоколад смешиваем с растительным маслом.

11. Растапливаем шоколад с маслом на водяной бане или в микроволновке и переливаем в высокую емкость.

12. Глазируем сырки. Сырок вынимаем из пленки, нанизываем на шпажку и погружаем в глазурь. Это действие нужно проводить быстро, чтобы глазурь легла тонким слоем.

13. Во время приготовления глазурь немного подогревать.

14. Отправляем сырки в холодильник, чтобы глазурь застыла, а сырки разморозились.

15. Храним в закрытом контейнере в холодильнике в течение трех суток.

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