Глазированные сырки с клубникой: готовим любимый десерт
Глазированные сырки обожают практически все. Их вкус хорошо знаком с детства и навеивает самые теплые воспоминания. Но, к сожалению, встретить действительно вкусные сырки в магазинах сейчас можно очень редко.
Именно поэтому фудблогер Лиза Глинская в Instagram опубликовала рецепт приготовления глазированных сырков с клубникой. Их вкус точно понравится всем, а возможно, хотя бы на миг вернет вас в счастливое детство.
Ингредиенты для клубничной начинки
- Клубника – 140 гр
- Кукурузный крахмал – 10 гр
- Сахар – 15 гр
- Лимонный сок – 10 мл
Ингредиенты для сырков
- Кисломолочный творог 5-9% – 700 гр
- Сахарная пудра – 100 гр
- Ванильный сахар
- Сливочное масло 62% – 100 гр
Шоколадная глазурь
- Черный шоколад – 150 гр
- Молочный шоколад – 150 гр
- Масло растительное – 30 мл
Способ приготовления
1. Готовим клубничную начинку. Клубнику пробиваем блендером до состояния пюре.
2. Добавляем лимонный сок, перемешиваем и перекладываем в сотейник.
3. Ставим сотейник на нагрев, добавляем сахар и крахмал. Постоянно помешивая, доводим до кипения и провариваем в течение 30-40 секунд.
4. Снимаем с нагрева и переливаем в другую емкость, чтобы начинка быстрее остыла. Накрываем в контакт пищевой плёнкой.
5. Когда начинка полностью остыла, перекладываем ее в кондитерский мешок.
6. Готовим сырки. Сыр смешиваем с сахарной пудрой, ванильным сахаром и сливочным маслом комнатной температуры.
7. Пробиваем ингредиенты блендером до однородности.
8. Перекладываем массу в кондитерский мешок и, используя пищевую пленку, формируем сырки весом 60 гр каждый. Из этих ингредиентов должно получиться 12 сырков.
9. Перекладываем сырки в морозилку на 2-2,5 часа.
10. Тем временем готовим глазурь. Шоколад смешиваем с растительным маслом.
11. Растапливаем шоколад с маслом на водяной бане или в микроволновке и переливаем в высокую емкость.
12. Глазируем сырки. Сырок вынимаем из пленки, нанизываем на шпажку и погружаем в глазурь. Это действие нужно проводить быстро, чтобы глазурь легла тонким слоем.
13. Во время приготовления глазурь немного подогревать.
14. Отправляем сырки в холодильник, чтобы глазурь застыла, а сырки разморозились.
15. Храним в закрытом контейнере в холодильнике в течение трех суток.
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