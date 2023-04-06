Внешний вид паски во многом зависит от качества белой глазури. Масса должна быть достаточно густой, не растекаться и быстро застывать. При этом – не крошиться. Поэтому лучше готовить глазурь именно на желатине.

Идея приготовления глазури на желатине, которая не крошится и не липнет, опубликована на странице фудблогера Надежды Оранской (nadia.oranska) в Instagram.

Ингредиенты:

желатин – 1 ст.л с горкой + вода – 2 ст.л.

вода – 4 ст.л. + сахар 150 г

лимонный сок – 1 ч.л.

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Способ приготовления:

1. Желатин залить водой, оставить до набухания.

2. В кастрюльке воду и сахар довести до кипения.

3. Снять с плиты и добавить набухший желатин, перемешать до растворения.

4. Взбивать миксером пока масса не побелеет и не станет густой.

5. Добавить лимонный сок.

6. Сразу покрывать и декорировать пасочки.

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