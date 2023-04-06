Глазурь на паску, которая не крошится и быстро застывает: готовится на желатине
Внешний вид паски во многом зависит от качества белой глазури. Масса должна быть достаточно густой, не растекаться и быстро застывать. При этом – не крошиться. Поэтому лучше готовить глазурь именно на желатине.
Идея приготовления глазури на желатине, которая не крошится и не липнет, опубликована на странице фудблогера Надежды Оранской (nadia.oranska) в Instagram.
Ингредиенты:
- желатин – 1 ст.л с горкой + вода – 2 ст.л.
- вода – 4 ст.л. + сахар 150 г
- лимонный сок – 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. Желатин залить водой, оставить до набухания.
2. В кастрюльке воду и сахар довести до кипения.
3. Снять с плиты и добавить набухший желатин, перемешать до растворения.
4. Взбивать миксером пока масса не побелеет и не станет густой.
5. Добавить лимонный сок.
6. Сразу покрывать и декорировать пасочки.
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