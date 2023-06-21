Фарш и макароны – это очень сытное сочетание для ужина. И на приготовление блюда из таких продуктов вы потратите всего 20 минут. Выйдут очень аппетитные гнезда, которых хватит на всю семью.

Идея приготовления сытных гнезд из фарша и макарон на ужин опубликована на странице фудблогера Валерии Демчук (mrs.demenchuk) в Instagram. Чтобы блюдо получилось сочным – стоит добавить томатный соус.

Ингредиенты:

макароны гнезда – 450 г

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мясной фарш (любой) – 400 г

чеснок – 2 зубчика

морковь – 1 шт

лук – 1 шт

томатная паста – 4 ст.л.

соль/перец – по вкусу

масло – для жарки

Способ приготовления:

1. Нарезаем лук, морковь натираем, чеснок давим через пресс и обжариваем на растительном масле до мягкости.

2. Фарш смешиваем с овощами, солим и перчим и хорошо перемешиваем.

3. На сковородку выкладываем макароны-гнезда (на небольшом расстоянии друг от друга), на каждое гнездо кладем шарик фарша.

4. Томатную пасту разбавляем с водой и заливаем в сковороду, чтобы покрыло 2/3 часть макарон.

5. Накрываем крышкой и на среднем огне доводим до кипения. Как только закипит, убавляем огонь до минимума и готовим под крышкой 20-30 минут до готовности.

6. Если соус выкипит раньше, чем приготовятся макароны – добавьте еще воды. При подаче посыпаем тертым сыром.

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