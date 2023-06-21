Гнезда с фаршем на ужин за 20 минут: готовятся на сковороде
Фарш и макароны – это очень сытное сочетание для ужина. И на приготовление блюда из таких продуктов вы потратите всего 20 минут. Выйдут очень аппетитные гнезда, которых хватит на всю семью.
Идея приготовления сытных гнезд из фарша и макарон на ужин опубликована на странице фудблогера Валерии Демчук (mrs.demenchuk) в Instagram. Чтобы блюдо получилось сочным – стоит добавить томатный соус.
Ингредиенты:
- макароны гнезда – 450 г
- мясной фарш (любой) – 400 г
- чеснок – 2 зубчика
- морковь – 1 шт
- лук – 1 шт
- томатная паста – 4 ст.л.
- соль/перец – по вкусу
- масло – для жарки
Способ приготовления:
1. Нарезаем лук, морковь натираем, чеснок давим через пресс и обжариваем на растительном масле до мягкости.
2. Фарш смешиваем с овощами, солим и перчим и хорошо перемешиваем.
3. На сковородку выкладываем макароны-гнезда (на небольшом расстоянии друг от друга), на каждое гнездо кладем шарик фарша.
4. Томатную пасту разбавляем с водой и заливаем в сковороду, чтобы покрыло 2/3 часть макарон.
5. Накрываем крышкой и на среднем огне доводим до кипения. Как только закипит, убавляем огонь до минимума и готовим под крышкой 20-30 минут до готовности.
6. Если соус выкипит раньше, чем приготовятся макароны – добавьте еще воды. При подаче посыпаем тертым сыром.
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