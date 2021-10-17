'Гнезда с секретом': как можно празднично приготовить макароны

"Гнезда с секретом" – именно такое блюдо из макарон может украсить ваш праздничный стол. Это идеальная альтернатива привычным спагетти с фаршем, сыром и кетчупом. Вкусные и простые продукты и яркая подача смогут по-настоящему поразить гостей.

Диетолог и фудблогер body_antidiet делится простой идеей приготовления "гнезд с секретом" на своей странице в Instagram.

Эксперт отмечает, что нужно выбирать именно спагетти твердых сортов, тогда блюдо получится диетической, с минимальным количеством калорий.

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Ингредиенты:

Спагетти "гнезда" – 200 г (сразу закручены).

Моцарелла – 60 г

Говядина – 200 г

Лук – 1 шт

Помидоры – 1 шт

Оливковое масло – 1 ст.л

Специӥ – по вкусу

Способ приготовления:

Приготовить фарш: измельчить мясо, лук, добавить специӥ. На оливковом масле потушить овощи, добавить фарш. Готовить 20-30 минут, подливая небольшое количество воды, чтобы не пригорело. На сковородку положить кусочками помидоры, выложить "гнезда", начинить фаршем. Залить подсоленной водой, чтобы макароны были погружены наполовину, накрыть крышкой. Положить по кружочке моцареллы на каждое "гнездо", накрыть крышкой. После того, как сыр расплавился, блюдо готово.

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