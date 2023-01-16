В Украине завершает цикл рождественско-новогодних праздников именно Голодная кутья, перед Крещением. Называют Голодной кутьей последний ужин перед Крещением, так как он отмечается в день церковного поста, поэтому блюда должны быть постными, и их не должно быть обязательно 12.

Редакция FoodOboz делится с вами историей праздника, а также рецептом голодной кутьи, которую очень просто можно приготовить из простых продуктов.

Стоит отметить, что в Украине готовят кутью три раза, а именно – 6 января на Святой Вечер, 13 января перед Старым Новым годом – Богатая кутья (Щедрая кутья), и 18 января, в канун Крещения – Голодная кутья.

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Как гласит история, после ужина в канун Голодной кутьи запорожские казаки стреляли из ружей, таким способом "прогоняя" ее.

Дети же после ужина "прогоняли" кутью таким способом – били палками снаружи в причелок дома и кричали: "Иди, кутья, из угла, а узвар – на базар. А паляницы оставайтесь на полке".

Рецепт голодной кутьи с пшеницей

Пшеница – 350 г

Орехи – 100 г

Мед – 2 ст. л.

Изюм – 100 г

Мак – 100 г

Узвар

Способ приготовления:

1. Помойте хорошо пшеницу несколько раз, далее залейте водой на 3 часа, после снова хорошо промойте и отварите 60-90 минут на маленьком огне.

2. Изюм залейте кипятком и оставьте на 10 минут, после помойте и высушите.

3. Мак залейте кипятком, оставьте на 30 минут. После разотрите его хорошо в стенке.

4. Орехи порубите мелко.

5. В большой миске соедините: пшеницу, мак, изюм, орехи, добавьте мед, перемешайте и залейте готовым узваром.

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