Голодная кутья: как ее приготовить и когда есть – история и рецепт блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт кутьи

В Украине завершает цикл рождественско-новогодних праздников именно Голодная кутья, перед  Крещением. Называют Голодной кутьей последний ужин перед Крещением, так как он отмечается в день церковного поста, поэтому блюда должны быть постными, и их не должно быть обязательно 12.  

Кутья с пшеницей

Редакция FoodOboz делится с вами историей праздника, а также рецептом голодной кутьи, которую очень просто можно приготовить из простых продуктов.

Стоит отметить, что в Украине готовят кутью три раза, а именно – 6 января на Святой Вечер, 13 января перед Старым Новым годом – Богатая кутья (Щедрая кутья), и 18 января, в канун Крещения – Голодная кутья.

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Украинская кутья из пшеницы

Как гласит история, после ужина в канун Голодной кутьи запорожские казаки стреляли из ружей, таким способом "прогоняя" ее. 

Домашняя кутья

Дети же после ужина "прогоняли" кутью таким способом –  били палками снаружи в причелок дома и кричали: "Иди, кутья, из угла, а узвар – на базар. А паляницы оставайтесь на полке".

Как сварить кутью из пшеницы

Рецепт голодной кутьи с пшеницей 

  • Пшеница – 350 г
  • Орехи – 100 г
  • Мед – 2 ст. л.
  • Изюм – 100 г
  • Мак – 100 г
  • Узвар 

Способ приготовления:

1. Помойте хорошо пшеницу несколько раз, далее залейте водой на 3 часа, после снова хорошо промойте и отварите 60-90 минут на маленьком огне.

Рецепт кутьи из пшеницы, орехов

2. Изюм залейте кипятком и оставьте на 10 минут, после помойте и высушите. 

Кутья с орехами, медом и маком

3. Мак залейте кипятком, оставьте на 30 минут. После разотрите его хорошо в стенке.

4. Орехи порубите мелко. 

Орехи для кутьи

5. В большой миске соедините: пшеницу, мак, изюм, орехи, добавьте мед, перемешайте и залейте готовым узваром. 

Готовая кутья

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