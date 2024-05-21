Голубцы в помидорном соусе по-новому: рецепт сытного блюда
Голубцы можно готовить с белокачанной и пекинской капустой, а для начинки можно использовать рис, мясной фарш, а также морковь по-корейски.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных голубцов с томатным соусом с чесноком.
Ингредиенты:
- свежая или квашеная капуста – средняя головка
- рис – 300 г
- фарш из свинины – 500 г
- лук репчатый – 3 шт. средних
- морковь – 2 шт.
- соль, черный молотый перец – по вкусу
- хлопья красного, не острого перца
- копченая паприка – 1 ч. л.
- зелень петрушки, укропа
Для соуса:
- итальянские помидоры в собственном соку без кожуры – 1 банка (400 г.)
- чеснок – 2,3 зуб.
- соль – 1,5 ч. л.
- сахар – 1 ст. л.
- черный молотый перец – 1/3 ч. л.
Способ приготовления:
1. Соус: измельчите все погружным блендером.
2. Начинка: рис промойте, варить его не нужно. Слегка поджарьте измельченный лук и морковь, добавьте к рису. Затем добавьте фарш, специи и зелень, перемешайте все.
3. Подготовьте капусту: опустите кочан капусты в кипящую воду и постепенно отделяйте листики. Срежьте жесткую часть. Если капуста квашеная, пропаривать ее не нужно.
4. Сформируйте голубцы и выложите плотно в кастрюлю, дно которой проложено листочками. Залейте соусом, долейте воды, так, чтобы она покрывала голубцы и накройте оставшимися листьями. Поставьте кастрюлю на небольшой огонь и варите до готовности (1,5 часа).
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