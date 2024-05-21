Голубцы можно готовить с белокачанной и пекинской капустой, а для начинки можно использовать рис, мясной фарш, а также морковь по-корейски.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных голубцов с томатным соусом с чесноком.

Видео дня

Ингредиенты:

свежая или квашеная капуста – средняя головка

рис – 300 г

фарш из свинины – 500 г

лук репчатый – 3 шт. средних

морковь – 2 шт.

соль, черный молотый перец – по вкусу

хлопья красного, не острого перца

копченая паприка – 1 ч. л.

зелень петрушки, укропа

Для соуса:

итальянские помидоры в собственном соку без кожуры – 1 банка (400 г.)

чеснок – 2,3 зуб.

соль – 1,5 ч. л.

сахар – 1 ст. л.

черный молотый перец – 1/3 ч. л.

Способ приготовления:

1. Соус: измельчите все погружным блендером.

2. Начинка: рис промойте, варить его не нужно. Слегка поджарьте измельченный лук и морковь, добавьте к рису. Затем добавьте фарш, специи и зелень, перемешайте все.

3. Подготовьте капусту: опустите кочан капусты в кипящую воду и постепенно отделяйте листики. Срежьте жесткую часть. Если капуста квашеная, пропаривать ее не нужно.

4. Сформируйте голубцы и выложите плотно в кастрюлю, дно которой проложено листочками. Залейте соусом, долейте воды, так, чтобы она покрывала голубцы и накройте оставшимися листьями. Поставьте кастрюлю на небольшой огонь и варите до готовности (1,5 часа).

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: