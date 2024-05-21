Голубцы в помидорном соусе по-новому: рецепт сытного блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Голубцы в помидорном соусе по-новому: рецепт сытного блюда

Голубцы можно готовить с белокачанной и пекинской капустой, а для начинки можно использовать рис, мясной фарш, а также морковь по-корейски. 

Как приготовить сочные голубцы из капусты

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных голубцов с томатным соусом с чесноком. 

Рецепт голубцов
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Ингредиенты: 

  • свежая или квашеная капуста – средняя головка
  • рис – 300 г
  • фарш из свинины – 500 г
  • лук репчатый – 3 шт. средних
  • морковь – 2 шт.
  • соль, черный молотый перец – по вкусу
  • хлопья красного, не острого перца
  • копченая паприка – 1 ч. л.
  • зелень петрушки, укропа

Для соуса:

  • итальянские помидоры в собственном соку без кожуры – 1 банка (400 г.)
  • чеснок – 2,3 зуб. 
  • соль – 1,5 ч. л.
  • сахар – 1 ст. л.
  • черный молотый перец – 1/3 ч. л.

Способ приготовления: 

1. Соус: измельчите все погружным блендером.

Соус для голубцов

2. Начинка: рис промойте, варить его не нужно. Слегка поджарьте измельченный лук и морковь, добавьте к рису. Затем добавьте фарш, специи и зелень, перемешайте все.

Начинка для блюда

3. Подготовьте капусту: опустите кочан капусты в кипящую воду и постепенно отделяйте листики. Срежьте жесткую часть. Если капуста квашеная, пропаривать ее не нужно.

Капуста для голубцов

4. Сформируйте голубцы и выложите плотно в кастрюлю, дно которой проложено листочками. Залейте соусом, долейте воды, так, чтобы она покрывала голубцы и накройте оставшимися листьями. Поставьте кастрюлю на небольшой огонь и варите до готовности (1,5 часа).

Готовые голубцы

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