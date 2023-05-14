Гороховый суп – это очень вкусное и полезное первое блюдо для сытного обеда. Его, как правило, готовят по-разному: с курицей, копченостями, ребрами, фрикадельками и грибами, добавляют разные специи и любимую зелень.

Фудблогер Екатерина Шеветовская (shevetovskaya) на своей странице в Instagram поделилась рецептом горохового супа с курицей. В зажарку для блюда советуют добавить измельченные томаты и куркуму – они придают особый вкус и пикантность.

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Ингредиенты:

курица

горох

картофель

лук

морковь

помидоры

соль, куркума

лавровый лист по желанию

Способ приготовления:

1. Для начала нужно подготовить горох к приготовлению, а именно хорошо промыть холодной водой (примерно 5 раз), затем залить его горячей водой и оставить в таком виде на 3-4 часа.

2. Когда горох будет подготовленый, можно переходить к приготовлению супа. Положить в кастрюлю мясо и залить водой. Поставить на огонь и варить до готовности. В готовом виде курицу следует достать из бульона и разобрать на волокна.

3. Когда достали курицу, добавить в бульон горох. Также порезать и добавить картофель.

4. Для приготовления зажарки измельчить лук и натереть на терке морковь. Обжарить сначала лук до мягкости, добавить куркуму и морковь. Перемешать.

5. Порезать помидоры кубиками и добавить в зажарку. Тушить на слабом огне 10 минут.

6. Готовую зажарку добавить в суп и варить 40-60 минут. За 15 минут до готовности добавить мясо и соль, а в конце – зелень. Готово!

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