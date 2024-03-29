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Горячая пицца-сэндвичи с сыром и колбасой для перекуса: готовится в духовке 10 минут
Тостовый хлеб – идеальный продукт для приготовления вкусных, сытных и очень легких в приготовлении бутербродов и закусок.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных горячих бутербродов с сыром, колбасой и специями.
Ингредиенты:
- хлеб тостовый
- сыр твердый (лучше моцарелла)
- соус томатный
- колбаски "Охотничьи"
- итальянские травы
Способ приготовления:
1. На кусочек хлеба щедро выложите натертый сыр, прижмите другим кусочком.
2. Смажьте соусом, посыпьте итальянскими травами, снова сыр и сверху выложите кружочки охотничьих колбасок.
3. Запекайте при 180 С 10-15 минут.
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