Горячая пицца-сэндвичи с сыром и колбасой для перекуса: готовится в духовке 10 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рецепт бутербродов

Тостовый хлеб – идеальный продукт для приготовления вкусных, сытных и очень легких в приготовлении бутербродов и закусок.

Что приготовить из тостового хлеба

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных горячих бутербродов с сыром, колбасой и специями.

Рецепт бутербродов
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Ингредиенты:

  • хлеб тостовый
  • сыр твердый (лучше моцарелла)
  • соус томатный
  • колбаски "Охотничьи"
  • итальянские травы

Способ приготовления:

1. На кусочек хлеба щедро выложите натертый сыр, прижмите другим кусочком.

Приготовление бутербродов

2. Смажьте соусом, посыпьте итальянскими травами, снова сыр и сверху выложите кружочки охотничьих колбасок.

Вкусные бутерброды с сыром

3. Запекайте при 180 С 10-15 минут.

Готовое блюдо

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