Тостовый хлеб – идеальный продукт для приготовления вкусных, сытных и очень легких в приготовлении бутербродов и закусок.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных горячих бутербродов с сыром, колбасой и специями.

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Ингредиенты:

хлеб тостовый

сыр твердый (лучше моцарелла)

соус томатный

колбаски "Охотничьи"

итальянские травы

Способ приготовления:

1. На кусочек хлеба щедро выложите натертый сыр, прижмите другим кусочком.

2. Смажьте соусом, посыпьте итальянскими травами, снова сыр и сверху выложите кружочки охотничьих колбасок.

3. Запекайте при 180 С 10-15 минут.

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