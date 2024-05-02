Видео дня
Горячие бутерброды для перекуса: рецепт самого быстрого и сытного блюда
Горячие бутерброды можно готовить с любой начинкой, а для основы использовать батон, тостовый хлеб и даже лаваш с тортильей.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных горячих бутербродов с крабовыми палочками и сыром.
Ингредиенты:
- крабовые палочки
- 100 г сыра
- укроп
- 2 яйца
- соль
- тостовый хлеб (6 кусочков)
Способ приготовления:
1. Крабовые палочки очистите и мелко нарежьте.
2. К палочкам добавляем сыр, зелень, яйца и соль по вкусу и хорошо перемешайте.
3. На застеленный пергаментом противень выложите тостовый хлеб и на каждый кусочек выложите по 2 ст. л. начинки.
4. Отправьте в разогретую до 180 С духовку, режим верх-низ+конвекция на 10 минут, до образования золотистой корочки.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: