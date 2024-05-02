Горячие бутерброды для перекуса: рецепт самого быстрого и сытного блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Горячие бутерброды

Горячие бутерброды можно готовить с любой начинкой, а для основы использовать батон, тостовый хлеб и даже лаваш с тортильей.

С чем приготовить горячие бутерброды

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных горячих бутербродов с крабовыми палочками и сыром.

Рецепт бутербродов
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Ингредиенты:

  • крабовые палочки
  • 100 г сыра
  • укроп
  • 2 яйца
  • соль
  • тостовый хлеб (6 кусочков)

Способ приготовления:

1. Крабовые палочки очистите и мелко нарежьте.

Крабовые палочки для начинки

2. К палочкам добавляем сыр, зелень, яйца и соль по вкусу и хорошо перемешайте.

Готовая начинка

3. На застеленный пергаментом противень выложите тостовый хлеб и на каждый кусочек выложите по 2 ст. л. начинки.

Сколько готовить бутерброды

4. Отправьте в разогретую до 180 С духовку, режим верх-низ+конвекция на 10 минут, до образования золотистой корочки.

Готовые бутерброды

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