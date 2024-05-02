Горячие бутерброды можно готовить с любой начинкой, а для основы использовать батон, тостовый хлеб и даже лаваш с тортильей.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных горячих бутербродов с крабовыми палочками и сыром.

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Ингредиенты:

крабовые палочки

100 г сыра

укроп

2 яйца

соль

тостовый хлеб (6 кусочков)

Способ приготовления:

1. Крабовые палочки очистите и мелко нарежьте.

2. К палочкам добавляем сыр, зелень, яйца и соль по вкусу и хорошо перемешайте.

3. На застеленный пергаментом противень выложите тостовый хлеб и на каждый кусочек выложите по 2 ст. л. начинки.

4. Отправьте в разогретую до 180 С духовку, режим верх-низ+конвекция на 10 минут, до образования золотистой корочки.

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