Горячие бутерброды для перекуса: самый простой рецепт сытного блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Горячие бутерброды

Горячие бутерброды можно готовить из разных продуктов, но основа это всегда – хлеб, батон или булочки. Для начинки можно использовать сыр, колбасу, зелень, овощи.

Вкусные домашние бутерброды

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных горячих бутербродов с колбасой, сыром и яйцами. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • 2 яйца
  • батон 
  • сыр "Моцарелла"
  • колбаска, помидор, зелень по вкусу

Способ приготовления:

1. Взбейте яйца с солью и вылейте на сковороду.

Основа для бутербродов

2. Выложите сверху два куска хлеба, колбаса, сыр, зелень, помидоры и сверните. 

Приготовление блюда

Разрежьте пополам и можно есть! 

Готовые бутерброды

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