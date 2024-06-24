Горячие бутерброды для перекуса: самый простой рецепт сытного блюда
Горячие бутерброды можно готовить из разных продуктов, но основа это всегда – хлеб, батон или булочки. Для начинки можно использовать сыр, колбасу, зелень, овощи.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных горячих бутербродов с колбасой, сыром и яйцами.
Ингредиенты:
- 2 яйца
- батон
- сыр "Моцарелла"
- колбаска, помидор, зелень по вкусу
Способ приготовления:
1. Взбейте яйца с солью и вылейте на сковороду.
2. Выложите сверху два куска хлеба, колбаса, сыр, зелень, помидоры и сверните.
Разрежьте пополам и можно есть!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: