Горячие бутерброды можно готовить из разных продуктов, но основа это всегда – хлеб, батон или булочки. Для начинки можно использовать сыр, колбасу, зелень, овощи.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных горячих бутербродов с колбасой, сыром и яйцами.

Ингредиенты:

2 яйца

батон

сыр "Моцарелла"

колбаска, помидор, зелень по вкусу

Способ приготовления:

1. Взбейте яйца с солью и вылейте на сковороду.

2. Выложите сверху два куска хлеба, колбаса, сыр, зелень, помидоры и сверните.

Разрежьте пополам и можно есть!

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