Горячие бутерброды с начинкой для завтрака за 10 минут: простой рецепт

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
2,2 т.
Рецепт бутербродов

Завтрак – обязательный прием пищи, который, по мнению специалистов нельзя пропускать. На завтрак лучше всего есть белковую еду. А также можно делать очень простые в приготовлении горячие бутерброды с рыбой, мясом, колбасой, сыром и консервами.

Бутерброды для завтрака

Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом горячих бутербродов для сытного и быстрого завтрака.

Рецепт горячих бутербродов
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Ингредиенты:

  • консервированный тунец – 1 б
  • лук – 1/2 шт.
  • петрушка – 2-3 ветки
  • соленые огурцы – 2 шт.
  • майонез, йогурт или сметана – 1 ст.
  • кукуруза – 1 б
  • сыр твердый
  • соль, перец – по вкусу
  • бутербродные булочки/хлеб

Способ приготовления:

1. С консервированного тунца слейте рассол и измельчите вилкой.

Начинка для бутербродов

2. Добавьте консервированную кукурузу, мелко нарезанные красный лук, соленый огурец и зелень петрушки, посолите и поперчите по вкусу. Добавьте майонез или сметану и хорошо перемешайте.

Приготовление бутербродов

3. Разрежьте булочки пополам, выложите начинку на хлеб, сверху накройте пластинками сыра и выпекайте в духовке около 10 минут при температуре 180 С.

Готовые бутерброды

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