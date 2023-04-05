Горячие бутерброды с начинкой для завтрака за 10 минут: простой рецепт
Завтрак – обязательный прием пищи, который, по мнению специалистов нельзя пропускать. На завтрак лучше всего есть белковую еду. А также можно делать очень простые в приготовлении горячие бутерброды с рыбой, мясом, колбасой, сыром и консервами.
Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом горячих бутербродов для сытного и быстрого завтрака.
Ингредиенты:
- консервированный тунец – 1 б
- лук – 1/2 шт.
- петрушка – 2-3 ветки
- соленые огурцы – 2 шт.
- майонез, йогурт или сметана – 1 ст.
- кукуруза – 1 б
- сыр твердый
- соль, перец – по вкусу
- бутербродные булочки/хлеб
Способ приготовления:
1. С консервированного тунца слейте рассол и измельчите вилкой.
2. Добавьте консервированную кукурузу, мелко нарезанные красный лук, соленый огурец и зелень петрушки, посолите и поперчите по вкусу. Добавьте майонез или сметану и хорошо перемешайте.
3. Разрежьте булочки пополам, выложите начинку на хлеб, сверху накройте пластинками сыра и выпекайте в духовке около 10 минут при температуре 180 С.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: