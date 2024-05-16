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Горячие бутерброды с сыром для перекуса: готовятся в духовке 15 минут
Самое простое и сытное блюдо для перекуса – горячие бутерброды. Готовить их можно с любой начинкой: сыр, творог, колбаса, тунец, креветки, овощи.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных горячих бутербродов с сыром, творогом и оливками.
Ингредиенты:
- сыр кисломолочный – 200 г
- сыр сулугуни – 200 г
- яйца – 1 шт.
- оливки – 10-15 шт.
- сметана – 1 ст. л.
- укроп
Способ приготовления:
1. Натрите сыр, добавьте порезанные оливки, яйцо, сметану, кисломолочный сыр, измельченный укроп и перемешайте.
2. Выложите хлеб на противень, застеленный пергаментом, на хлеб – сырную начинку.
3. Запекайте 15 минут в духовке при 200 С.
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