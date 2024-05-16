Горячие бутерброды с сыром для перекуса: готовятся в духовке 15 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Горячие бутерброды

Самое простое и сытное блюдо для перекуса – горячие бутерброды. Готовить их можно с любой начинкой: сыр, творог, колбаса, тунец, креветки, овощи.

С чем приготовить горячие бутерброды

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных горячих бутербродов с сыром, творогом и оливками.

Рецепт бутербродов
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Ингредиенты:

  • сыр кисломолочный – 200 г
  • сыр сулугуни – 200 г
  • яйца – 1 шт.
  • оливки – 10-15 шт.
  • сметана – 1 ст. л.
  • укроп

Способ приготовления:

1. Натрите сыр, добавьте порезанные оливки, яйцо, сметану, кисломолочный сыр, измельченный укроп и перемешайте.

Начинка для бутербродов

2. Выложите хлеб на противень, застеленный пергаментом, на хлеб – сырную начинку.

Приготовление бутербродов

3. Запекайте 15 минут в духовке при 200 С.

Готовые бутерброды

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