Самое простое и сытное блюдо для перекуса – горячие бутерброды. Готовить их можно с любой начинкой: сыр, творог, колбаса, тунец, креветки, овощи.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных горячих бутербродов с сыром, творогом и оливками.

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Ингредиенты:

сыр кисломолочный – 200 г

сыр сулугуни – 200 г

яйца – 1 шт.

оливки – 10-15 шт.

сметана – 1 ст. л.

укроп

Способ приготовления:

1. Натрите сыр, добавьте порезанные оливки, яйцо, сметану, кисломолочный сыр, измельченный укроп и перемешайте.

2. Выложите хлеб на противень, застеленный пергаментом, на хлеб – сырную начинку.

3. Запекайте 15 минут в духовке при 200 С.

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