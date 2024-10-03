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Горячие бутерброды с сыром, колбасой и помидором: рецепт блюда для перекуса
Самое простое блюдо для вкусного и сытного перекуса – горячие бутерброды. Готовить их можно с сыром, консервами, крабовыми палочками, колбасой.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных горячих бутербродов с сыром, колбасой и помидорами.
Ингредиенты:
- хлеб – 4 куска
- яйца – 4 шт
- молоко – 3 ст л
- сыр
- помидор
- колбаса
Способ приготовления:
1. Яйца взбейте, добавьте молоко, соль, затем хлеб обмокните, выложите на противень.
2. Сверху выложите начинку, сверху опять хлеб в яичной смеси.
3. Посыпьте сыром и в духовку до румяности!
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