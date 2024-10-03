Горячие бутерброды с сыром, колбасой и помидором: рецепт блюда для перекуса

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт блюда

Самое простое блюдо для вкусного и сытного перекуса – горячие бутерброды. Готовить их можно с сыром, консервами, крабовыми палочками, колбасой.

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С чем приготовить бутерброды

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных горячих бутербродов с сыром, колбасой и помидорами.

Горячие бутерброды

Ингредиенты:

  • хлеб – 4 куска
  • яйца – 4 шт
  • молоко – 3 ст л
  • сыр
  • помидор
  • колбаса

Способ приготовления:

1. Яйца взбейте, добавьте молоко, соль, затем хлеб обмокните, выложите на противень.

Хлеб в яичной смеси

2. Сверху выложите начинку, сверху опять хлеб в яичной смеси.

Приготовление блюда

3. Посыпьте сыром и в духовку до румяности!

Готовое блюдо

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