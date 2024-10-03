Самое простое блюдо для вкусного и сытного перекуса – горячие бутерброды. Готовить их можно с сыром, консервами, крабовыми палочками, колбасой.

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Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных горячих бутербродов с сыром, колбасой и помидорами.

Ингредиенты:

хлеб – 4 куска

яйца – 4 шт

молоко – 3 ст л

сыр

помидор

колбаса

Способ приготовления:

1. Яйца взбейте, добавьте молоко, соль, затем хлеб обмокните, выложите на противень.

2. Сверху выложите начинку, сверху опять хлеб в яичной смеси.

3. Посыпьте сыром и в духовку до румяности!

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