Горячие бутерброды со шпротами: новый взгляд на классические бутерброды
Если вы хотите удивить родных или гостей необычной закуской, советуем попробовать приготовить горячие бутерброды. Да, да, это популярное блюдо может приобретать новый смысл и поражать интересным сочетанием ингредиентов.
Фудблогер с ником cook with me at home в Instagram рассказала, чем удивляет своих гостей. Она приготовила горячие бутерброды со шпротами, тем самым открыв новый спектр вкусов. Их можно употреблять в качестве закуски, а можно и в качестве завтрака.
Ингредиенты
- Батон
- Майонез
- Помидор
- Шпроты
- Сыр
- Зелень
Способ приготовления
1. Батон порезать на кусочки. Каждый слегка смазать майонезом.
2. Сверху выложить кружочки помидоров, шпроты и посыпать тертым сыром на мелкую терку. Запечь в духовке при 180 градусах, пока сыр не расплавится.
3. По желанию украсить веточками укропа.
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