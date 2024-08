Если вы хотите удивить родных или гостей необычной закуской, советуем попробовать приготовить горячие бутерброды. Да, да, это популярное блюдо может приобретать новый смысл и поражать интересным сочетанием ингредиентов.

Видео дня

Фудблогер с ником cook with me at home в Instagram рассказала, чем удивляет своих гостей. Она приготовила горячие бутерброды со шпротами, тем самым открыв новый спектр вкусов. Их можно употреблять в качестве закуски, а можно и в качестве завтрака.

Ингредиенты

Батон

Майонез

Помидор

Шпроты

Сыр

Зелень

Способ приготовления

1. Батон порезать на кусочки. Каждый слегка смазать майонезом.

2. Сверху выложить кружочки помидоров, шпроты и посыпать тертым сыром на мелкую терку. Запечь в духовке при 180 градусах, пока сыр не расплавится.

3. По желанию украсить веточками укропа.

На OBOZ.UA есть и другие рецепты со шпротами: